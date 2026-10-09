Muere un piloto tras despeñarse por un barranco en el Rally Challenge de Mallorca

Archivo - Un coche anuncia una carretera cortada en la Serra de Tramuntana, a 10 de marzo de 2023, en Sóller, Mallorca, Baleares (España). La borrasca Juliette en Baleares ha dejado importantes cantidades de lluvia y nieve que han provocado interrupciones - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un piloto ha muerto y su copiloto ha sufrido lesiones medulares tras caer su coche por un barranco mientras participaban en la sexta edición del Rally 550 Challenge de Mallorca.

Según la información facilitada por la Guardia Civil, el siniestro ha ocurrido en el kilómetro 10 de la Ma-10 en dirección a Lluc desde Pollença, a la altura de Mortitx.

Efectivos de los parques de Alcúdia e Inca de los Bomberos de Mallorca se han desplazado hasta el lugar de los hechos para bajar hasta la zona en la que ha quedado el vehículo y extraer a la persona herida.

La organización de la carrera, en un comunicado que ha "lamentado tener que emitir", ha detallado que el siniestro se ha producido durante la disputa del tramo entre Pollença y Lluc.

Tras la muerte de uno de los participantes y las graves lesiones sufridas por su compañero han decidido suspender todos los tramos cronometrados pendientes de celebración y dar por finalizada la competición y todas las actividades relacionadas.

Es una decisión "dolorosa pero firme e irrevocable" que la organización ha adoptado "desde el respeto más profundo y la consideración que merecen unas circunstancias de esta gravedad".

En este momento, ha subrayado, "no existe resultado, clasificación ni objetivo deportivo que pueda situarse por encima de lo verdaderamente importante" y, por lo tanto, "la competición pasa a un segundo plano" para que prevalezcan "el respeto, la humanidad y la solidaridad".

Desde el Rally Challenge de Mallorca han expresado su "más profundo pesar" y han trasladado sus "más sinceras condolencias" a la familia y a los allegados del fallecido y el herido.