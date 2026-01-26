MotorLand Aragón entrega la recaudación de La Invernal a la Fundación Sarabastall para una escuela en Pakistán

Entrega del cheque por parte del consejero de Medio Ambiente y Turismo y presidente de MotorLand, Manuel Blasco. - GOBIERNO DE ARAGÓN

CASPE (ZARAGOZA), 26 (EUROPA PRESS)

MotorLand Aragón ha hecho entrega de la recaudación obtenida en La Invernal 2026, carrera solidaria celebrada el pasado 17 y 18 de enero en sus instalaciones, a la Fundación Sarabastall, organización sin ánimo de lucro con sede en Caspe y 25 años de trayectoria en proyectos de cooperación internacional.

El acto ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Caspe y ha contado con la presencia del consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón y presidente de MotorLand Aragón, Manuel Blasco, acompañado por el director gerente del circuito, Jorge Panadés, la alcaldesa de Caspe, Ana María Jarque, el alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan y la concejal delegada de participación ciudadana y servicio social, Encarna Romero del Ayuntamiento de Caspe.

Durante el acto, los representantes institucionales han destacado el carácter solidario de La Invernal, una prueba concebida para disfrutar del deporte en familia y consolidada como una de las primeras carreras deportivas solidarias del año en Aragón, en esta ya su XV Edición.

La jornada combina actividades en pista, como atletismo, ciclismo, patines y BTT en un entorno único como es el circuito de velocidad de MotorLand Aragón.

La colaboración con la Fundación Sarabastall permitirá que la nueva escuela de Gorse cuente con instalaciones adecuadas y una dotación educativa actualizada, garantizando el acceso a la educación en condiciones dignas y seguras para los menores de la zona, evitando que muchos de ellos abandonen sus estudios.

"Que los niños y niñas de Ghorse puedan estudiar con dignidad es el objetivo que nos ha movilizado desde el primer día. Este apoyo nos acerca un poco más a hacerlo realidad y por eso estamos muy agradecidos", ha destacado María Pilar Lasheras, presidenta de la Fundación, durante la entrega.

UN CUARTO DE SIGLO DE LABOR EN GHORSE

La Fundación Sarabastall opera en Ghorse desde 2001 gracias a una petición realizada por un porteador local al equipo del mítico programa de Al Filo de lo Imposible. Desde entonces, la Fundación ha desarrollado un proyecto integral humanitario que ha ido evolucionando año tras año en esta región, centrado en educación, sanidad y desarrollo comunitario.

Gracias a este trabajo continuado, la totalidad de los niños y niñas de la aldea han podido completar la educación primaria y actualmente 77 jóvenes cuentan con becas de estudio, habiéndose concedido cerca de 700 becas a lo largo de estas dos décadas y media. El proyecto incluye además atención sanitaria periódica, formación de agentes de salud locales y acciones de apoyo a la mujer en un contexto especialmente complejo.

Con esta iniciativa, MotorLand Aragón reafirma su compromiso social, apoyando proyectos que generan un impacto real y duradero, y reforzando el papel del deporte como herramienta de solidaridad y cooperación.

La recaudación íntegra de La Invernal 2026 se destinará a la reconstrucción de la escuela en Ghorse, una aldea remota situada en el norte de Pakistán. Una zona de alta montaña del valle de Hushe propensa a desastres naturales, sufrió graves inundaciones el pasado verano y provocaron la destrucción del centro educativo del pueblo.

Desde entonces, cerca de 50 niños y niñas han continuado su formación en tiendas de campaña provisionales, en precarias condiciones y sin ningún tipo de seguridad.