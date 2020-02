Mouratoglou: "Serena tiene un nivel suficientemente bueno, pero debe quizá cambiar su estrategia"

Publicado 04/02/2020 12:11:20 CET

Patrick Mouratoglou, entrenador de la estadounidense Serena Williams, cree que la exnúmero uno del mundo y ganadora de 23 'Grand Slams' debería plantearse "quizá una estrategia y objetivos diferentes" en este momento de su carrera y tras el revés que supuso su temprana eliminación en el Abierto de Australia, aunque tiene claro que "no está tan lejos" de poder volver a ganar títulos importantes porque "su nivel es lo suficientemente bueno".

"Tenemos que aceptar el hecho de que ahora no está funcionando y que quizá habría que volver a un ángulo diferente, a una estrategia diferente y a objetivos diferentes para que ella pueda lograrlos", expresó Mouratoglou a 'BBC Sport'.

El francés recalcó que la americana sigue "positiva" pese a todo, pero que también está actualmente "negativa porque es un fracaso cuando ella no gana un 'Grand Slam'". "Tenemos que hacer frente a la realidad, pero ella es positiva de cara a poder hacerlo si no, no estaría más en una pista de tenis", advirtió. "Cree que puede hacerlo y yo lo creo también. No está tan lejos, pero tenemos que cambiar algunas cosas", insistió.

Sobre la eliminación de la ganadora de 23 'Grand Slams' en la tercera ronda del Abierto de Australia, Mouratoglou reconoció que fue "decepcionante" porque no esperaban que perdiese "tan pronto" en Melbourne tras su triunfo de semanas antes en Auckland.

Además, también dejó claro que la menor de las Williams "lo tenía todo para retirarse" ya hace tiempo. "Ha ganado 23 'grandes', pero decidió volver, hacer todos los esfuerzos, los físicos y mentales, para volver al tenis con el objetivo de ganar más 'Grand Slams' y batir todos los récords", añadió el entrenador.

En este sentido, aunque sabe que "es difícil saber cuántas opciones tendrá (de ganar más 'Grand Slams')" y desconoce "hasta cuando podrá jugar", recordó que el que haya jugado cuatro finales de 'Grand Slam' tras ser madre "dice mucho de su nivel".

"Y no está tan lejos porque su nivel es lo suficientemente bueno, pero tenemos que entender lo que pasa y por qué no puede ganar uno. Hay una gran diferencia entre llegar a una final y ganarla", sentenció Mouratoglou sobre las cuatro derrotas en esas finales de 'grandes'.