Mourinho comienza a preparar en Valdebebas la nueva temporada

Archivo - 21 October 2025, United Kingdom, Newcastle-Upon-Tyne: Benfica manager Jose Mourinho pictured ahead of the UEFA Champions League match between Newcastle United and Benfica at St. James' Park, Newcastle-upon-Tyne. Photo: Richard Sellers/PA Wire/dp - Richard Sellers/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El técnico portugués José Mourinho ya prepara en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, en Valdebebas (Madrid), la nueva temporada 2026-27 que marcará el inicio de su segunda etapa en el club, tras dos cursos sin grandes títulos para el conjunto merengue y con el objetivo de ensamblar los nuevos fichajes.

"¡Vamos!", escribió el técnico de Setúbal, de 63 años, en su perfil de la red social de 'Instagram', acompañando una fotografía en las instalaciones del club en Valdebebas, y ya con la ropa oficial del Real Madrid para la temporada 2026-27.

El club merengue también informó en su página web de que 'The Special One' ya trabaja en la Ciudad Real Madrid para empezar a preparar el nuevo curso, ya que el equipo está citado este lunes para comenzar la pretemporada con los reconocimientos médicos.

Hace un mes, el 11 de junio, el portugués se convirtió en nuevo entrenador del Real Madrid, firmando un contrato hasta el 30 de junio de 2029, para comenzar así su segunda etapa al frente del banquillo madridista, el que ya dirigió entre 2010 y 2013.

Entonces, Mourinho abandonó el Real Madrid después de "la peor temporada" de su carrera, según calificó él mismo, sin ninguna Champions, pero sentando las bases de uno de los equipos merengues más competitivos de su historia -después ganó la 'Décima' y las tres Copas de Europa consecutivas-.

Por otro lado, fue un adiós por la puerta de atrás, con sólo tres títulos en tres años, y tras una etapa llena de polémica por sus explosivas ruedas de prensa y las disputas internas con algunos de los jugadores de mayor peso en el vestuario, como Sergio Ramos o Iker Casillas.

Ahora, como antaño, aunque entonces lo hizo con dos Champions recientes a sus espaldas, Mourinho vuelve como esperado salvador del nuevo proyecto de Florentino Pérez, el antídoto para acabar con el pesimismo que ha rodeado a los blancos en los dos últimos años.

Además, debe otra vez dotar de competitividad a un vestuario con nombres como Kylian Mbappé, Vinícius Júnior o Jude Bellingham, a los que debe encontrar hueco para que todos los engranajes funcionen, con las llegadas confirmadas de Marc Cucurella, Bernardo Silva, Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries.