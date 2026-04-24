Mourinho: "Cuando termine la temporada, tendremos 10 días para decidir si continuamos o si nos separamos"

Archivo - 16 February 2026, Portugal, Seixal: Benfica Head Coach Jose Mourinho attends a press conference, ahead of Tuesday's UEFA Champions League soccer match against Real Madrid. Photo: Joao Gregorio/ZUMA Press Wire/dpa - Joao Gregorio/ZUMA Press Wire/dp / DPA - Archivo

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Benfica, José Mourinho, no ha querido hablar de un posible regreso al banquillo del Real Madrid la próxima temporada y ha afirmado que cuando acabe el presente curso tendrán "10 días para decidir" si continúa en el club portugués o si se marcha.

"No quiero decir nada más al respecto. Ya he dicho lo que tenía que decir sobre el Benfica y no voy a hacer más comentarios (...) Todos saben cuál es la situación. Cuando termine la temporada, tendremos 10 días para decidir si continuamos o si nos separamos. Ya dije lo que tenía que decir y no tengo nada más que añadir", declaró en la rueda de prensa previa al partido liguero ante el Moreirense.

Además, negó desavenencias con el presidente del club, Rui Costa. "Hoy salió la noticia de que estaba molesto con el presidente... La única razón por la que estoy molesto con él es porque, no sé por qué, pero no me dieron mi insignia de socio por 25 años. Creo que se la dieron a todos menos a mí, se olvidaron de mí. Esa es la única razón por la que estoy molesto. Por lo demás, todo está bien, no hay ningún problema", bromeó.

Por otra parte, el preparador luso habló de su relación con la plantilla. "Cuando llegué, la plantilla no era mía, pero ahora sí lo es. Hay una gran diferencia. He tenido reuniones con la directiva, con el presidente y el director, porque me gusta estar sujeto a mis responsabilidades (...) Nos hemos reunido con bastante frecuencia para intentar mejorar lo que es mi plantilla. Porque esta plantilla es mía, y si continúo la próxima temporada, esta plantilla seguirá siendo mía", afirmó.

"Tendrá algunos ajustes para que se parezca más a mi estilo, para que tenga mi sello personal. Pero esta plantilla es mía, y me gusta. Una cosa es adaptarlo a un tipo de personalidad y a una forma particular de ver el fútbol, y otra muy distinta es hacer cambios radicales. Estoy totalmente en contra de los cambios radicales, hay muchos jugadores aquí que han mejorado notablemente, y espero que la próxima temporada sean incluso mejores que esta", continuó.

En otro orden de cosas, sobre la continuidad o no de Nicolás Otamendi, ante el posible interés de River Plate, reconoció que "depende solo de él". "Hay quienes tienen derecho a elegir su futuro basándose en todo lo que han construido en el fútbol, y Otamendi es uno de ellos. Jugó su último partido con la selección en suelo argentino por decisión propia, se retirará de la selección después del Mundial por decisión propia, y es su decisión si regresa a Argentina y a River o se queda en el Benfica. Todo está en sus manos", subrayó.

"El rendimiento que ha demostrado a lo largo de la temporada, con muy pocas lesiones y ausencias, y una presencia constante y sólida, le da la credibilidad necesaria para no fijarse en su edad, sino en su desempeño. Es un gran jugador, y su calidad no cambia de un año a otro", finalizó.