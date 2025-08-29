Mourinho, destituido en el Fenerbahce

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador portugués José Mourinho, que entrenaba al Fenerbahce turco desde junio de 2024, ha sido despedido este viernes por el club otomano, después de la eliminación a manos del Benfica en última ronda de la fase previa de la Liga de Campeones.

"Hemos despedido a José Mourinho, quien se desempeñaba como entrenador de nuestro equipo desde la temporada 2024-2025", anunció el club en un comunicado. El último partido del entrenador campeón de Europa con el Oporto en 2004 y con el Inter en 2010 en el banquillo del equipo turco fue la derrota 1-0 en el Estadio Da Luz de Lisboa, contra el Benfica el pasado miércoles.

El Fenerbahce le agradeció su "esfuerzo" y le deseó "mucho éxito en su carrera". El conjunto otomano ha sido el décimo club que dirige Mourinho en su carrera como primer entrenador, tras etapas en el Benfica, Leiria, Oporto, Chelsea (en dos ocasiones), Inter de Milán, Real Madrid, Manchester United, Tottenham y Roma. En el equipo de Estambul no pudo ganar ningún título y fue subcampeón de liga tras el Galatasaray, que aventajó a su rival en once puntos.