Mourinho: "El miércoles recibí una oferta de renovación, pero no quiero verla hasta el domingo"

Archivo - Jose Mourinho, head coach of SL Benfica, looks on during the UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First Leg match between SL Benfica and Real Madrid C.F. at Estadio do SL Benfica on February 17, 2026 in Lisbon, Portugal. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Benfica, José Mourinho, ha desvelado que el miércoles le llegó la oferta de renovación del club portugués pero que no quiere verla "hasta el domingo", cuando el equipo disputa el último partido de la liga portuguesa ante el Estoril, y ha asegurado que "no" ha tenido "ningún contacto con el Real Madrid, ni con el presidente ni con ninguna persona importante de su estructura".

"Mi agente se reunió con el Sport Lisboa e Benfica y me dijo: "Tengo una oferta oficial que te voy a enviar". Le dije: "No la quiero, envíamela el domingo". El domingo empezaré a pensarlo. En cuanto al Real Madrid, nunca me dijo: "Tengo una oferta que quiero mostrarte". Yo diría exactamente lo mismo: "Envíamela el domingo y el domingo empezaré a pensarlo"", señaló en rueda de prensa.

Además, explicó que habla "prácticamente todos los días" con el presidente del club portugués, Rui Costa. "El miércoles mi agente recibió la oferta oficial por escrito del Benfica que querían enviarme, y dije: "No. No la quiero. No quiero nada ahora mismo. El domingo, sí". Y no he tenido ningún contacto con el Real Madrid, ni con el presidente ni con ninguna persona importante de su estructura. No he tenido nada", indicó.

"La semana que viene es una semana importante para mí, para mi futuro, y también importante para el Benfica, porque cuando termina la temporada, el Benfica obviamente tiene que empezar a pensar en la siguiente. Pero por contrato, por nuestro acuerdo cuando llegué, tenemos este plazo de días -ocho días, diez días, no sé exactamente- para ver qué hay disponible y tomar una decisión", añadió.

En otro orden de cosas, el preparador luso valoró la situación de Álvaro Arbeloa en el conjunto madridista. "Me duele porque es un amigo. Es uno de los que lo dio todo, dio su vida por mí como jugador. Y en el momento en que se convierte en entrenador del Real Madrid... si siempre ha existido esa conexión entre el Real Madrid y yo, cuando el entrenador es Álvaro, aumenta aún más mi conexión y mi deseo de que las cosas salgan bien. Pero así es nuestra vida como entrenadores", apuntó.

"Bromeo mucho con mis exjugadores que luego se convierten en entrenadores. Siempre les digo: "Esperad un par de años y veréis cuántas canas tendréis. Y ahora sabéis que ser jugador es mucho más fácil que ser entrenador". Lamento que sea así, pero ayer ganó y ganó bien, y al menos hoy estará contento", continuó.

Por último, Mourinho no quiso opinar de la rueda de prensa ofrecida por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, el pasado martes. "No la vi. Y aunque lo hubiera visto, ¿quién soy yo para opinar sobre la entrevista de un presidente? Jamás lo hago, y mucho menos con un presidente con el historial de Don Florentino. No tengo comentarios", finalizó.