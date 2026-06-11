Mourinho regresa al Real Madrid

Archivo - Jose' Mourinho head coach of Roma greets during the Italian championship Serie A football match between AS Roma and SSC Napoli on December 23, 2023 at Stadio Olimpico in Rome, Italy - Photo Federico Proietti / DPPI - Federico Proietti / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El técnico portugués José Mourinho se convirtió este jueves en nuevo entrenador del Real Madrid, firmando un contrato hasta el 30 de junio de 2029, para comenzar así su segunda etapa al frente del banquillo madridista, el que ya dirigió entre 2010 y 2013.

"La Junta Directiva del Real Madrid CF, reunida hoy jueves 11 de junio y presidida por Florentino Pérez, ha acordado nombrar a José Mourinho entrenador del primer equipo las tres próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2029. José Mourinho se incorporará al Real Madrid el próximo 13 de julio, día que dará comienzo la pretemporada", anunció el club.

Después de la segunda temporada consecutiva sin grandes títulos, con Álvaro Arbeloa como último técnico, y de ser una de las bazas de Florentino Pérez en la campaña electoral de unas elecciones que ganó este pasado domingo, 'The Special One' regresa a la 'Casa Blanca' para iniciar su segunda etapa en el club madrileño.

Entonces, en 2010, el de Setúbal llegó al Real Madrid después de lograr el triplete con el Inter de Milán, que levantó la Champions en la final del Santiago Bernabéu, con el objetivo de destronar al Barça de Pep Guardiola dotando de competitividad a un equipo merengue inmerso en la maldición de los octavos de final en Europa. Y lo consiguió, en cierta manera, alcanzando en tres campañas seguidas las semifinales europeas.

El equipo madridista, con un equipo de grandes nombres como Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Kaká, Xabi Alonso o Mesut Özil, mejoró y mucho, aunque solo levantó 3 trofeos de los 11 por los que peleó en ese trienio. El portugués arrancó en el club con una estocada importante en forma de 5-0 en el Camp Nou, en un curso en el que se quedó sin título de Liga, aunque sí batió al FC Barcelona en la final de la Copa del Rey en Mestalla tras 18 años de sequía en esta competición.

La siguiente temporada, el Real Madrid de Mourinho conquistó la denominada 'Liga de los récords', llegando a sumar un total de 100 puntos y marcando 121 goles. Sin embargo, de nuevo el portugués veía como su camino en la 'Champions' terminaba en semifinales, esta vez ante el Bayern de Múnich en la crueldad de los penaltis.

El curso 2012-13 comenzó con optimismo tras la consecución, esta vez sí, de la Supercopa de España ante el 'nuevo' Barcelona de Tito Vilanova. Sin embargo, un inicio titubeante dejó a los blancos muy pronto lejos de la pelea por la Liga, sin Copa en favor del Atlético de Madrid en la final del Bernabéu y eliminado en Champions por el Borussia Dortmund.

Así, Mourinho abandonó el Real Madrid después de "la peor temporada" de su carrera, según calificó él mismo, sin ninguna Champions, pero sentando las bases de uno de los equipos merengues más competitivos de su historia -después ganó la 'Décima' y las tres Copas de Europa consecutivas-.

Por otro lado, fue un adiós por la puerta de atrás, con sólo tres títulos en tres años, y tras una etapa llena de polémica por sus explosivas ruedas de prensa y las disputas internas con algunos de los jugadores de mayor peso en el vestuario, como Sergio Ramos o Iker Casillas.

Ahora, como antaño, aunque entonces lo hizo con dos Champions recientes a sus espaldas, Mourinho regresa como esperado salvador del nuevo proyecto de Florentino Pérez, el antídoto para acabar con el pesimismo que ha rodeado a los blancos en los dos últimos años.

Además, debe otra vez dotar de competitividad a un vestuario con nombres como Kylian Mbappé, Vinícius Júnior o Jude Bellingham, a los que debe encontrar hueco para que todos los engranajes funcionen, mientras se ultimas las llegadas de Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries, anunciados por el presidente en la campaña.

DOS TÍTULOS EUROPEOS EN LA ÚLTIMA DÉCADA

Tras salir del Real Madrid en 2013, Mourinho ha entrenado hasta a seis clubes en Inglaterra, Italia, Turquía y Portugal. Primero, regresó al Chelsea, con el que ganó la Premier League en la temporada 2014-15, aunque fue destituido la siguiente campaña.

Entonces, fue el Manchester United, en la 2016-17, el club que le contrató y con el que levantó la Copa de la Liga, la Community Shield y la Liga Europa, el primer título continental de los 'Diablos Rojos' en casi una década, desde la Champions de 2008 con Sir Alex Ferguson. Después, logró acabar segundo en la temporada 2017-18, aunque fue destituido una campaña más tarde.

Su tercer equipo inglés fue el Tottenham, donde pasó sin pena ni gloria y también fue despedido en 2021, antes de recalar en la AS Roma italiana. Allí permaneció más de dos temporadas y media y con él, el equipo de la capital conquistó el primer gran título continental de su historia, la Conference League en 2022.

Después de otra destitución, se decantó por el fútbol turco con el Fenerbahce, donde no ganó títulos y fue despedido en su segunda temporada tras solo seis encuentros. Y la pasada campaña se hizo cargo, a mitad de curso, del SL Benfica, acabando tercero en Liga, sin perder ni un solo encuentro doméstico, sin Copa y sin lograr la clasificación a la próxima Champions.