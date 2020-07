Mourinho: "Si el City no es culpable ¿por qué paga una multa? Es una vergüenza"

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Tottenham Hotspur, José Mourinho, criticó la decisión adoptada por el TAS respecto al Manchester City, que finalmente sí podrá jugar en competiciones europeas la próxima temporada, y se preguntó que si "no es culpable", entonces "¿por qué paga una multa"?, además de calificar como una "vergüenza" que se permita su participación en la Liga de Campeones.

"Si el Manchester City no es culpable de ello -que yo no diga que sean culpables-, pero me parece una verguenza que les castiguen con unos millones. Si no eres culpable no debes ser castigado. Por otro lado, si eres culpable deberías ser expulsado. Así que también es una decisión de vergüenza. Un desastre", aseveró el técnico portugués.

"Si no eres culpable, no pagas. No eres multado ni con una libra esterlina. El dinero es bastante fácil para ellos, pero es sólo un principio. ¿Por qué pagas 8 ó 9 millones de libras si no eres culpable? Si ellos no lo son, la decisión es una vergüenza", reiteró el preparador de Setúbal.

En este sentido, Mourinho lamentó que esta decisión -en contra del Juego Limpio Financiero- pueda dar la sensación de que "el circo ha abierto su puerta". "Así que vamos a disfrutarlo", manifestó. "Ahora hablamos del Manchester City, pero en el pasado otros clubes estaban en una situación similar, y ya conocen los resultados.

"Los 'Spurs' son los 'Spurs', y no creo que los 'Spurs' cambien su mentalidad, que en muchos aspectos es más que correcta. Estoy contento con la forma en que pensamos aquí", sentenció Mourinho, quien cree que esta decisión de la UEFA "será el final de Juego Limpio Financiero, porque no tiene sentido".

El Manchester City fue sancionado por la UEFA el pasado 14 de febrero con dos años de exclusión de las próximas competiciones europeas y una multa de 30 millones de euros, por infracciones en la regulación del Juego Limpio Financiero. Sin embargo, este lunes el TAS permitió su participación tras revocar la sanción.