Mourinho: "Si podemos jugar los nueve partidos que quedan será bueno para todos"

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Tottenham, José Mourinho, reconoce que añora el fútbol y considera que "será bueno para todos" si finalmente se pueden concluir las nueve jornadas que restan de la Premier League inglesa.

"Si jugamos los nueve partidos que restan de esta temporada, será bueno para todos. Será bueno para el fútbol, para la Premier League, como luz al final del túnel", afirmó Mourinho en declaraciones a 'Sky Sports News' publicadas este jueves.

Además, el técnico portugués no vería tan mal tener que hacerlo sin aficionados en las gradas. "Me gusta pensar que el fútbol nunca se juega a puerta cerrada. Hay cámaras y eso significa que millones y millones de personas lo están viendo, así que si un día entramos en este estadio vacío, no lo estará, no del todo", subrayó.

"Echo de menos el fútbol, pero prefiero decir que echo de menos nuestro mundo, como creo que todos hacemos. El fútbol es sólo parte de mi mundo. Tenemos que ser pacientes, esta es una batalla en la que todos debemos pelear", admitió.

El de Setúbal está ejerciendo de voluntario durante la pandemia para trasladar productos frescos desde el campo de entrenamiento del Tottenham hasta el estadio de los 'Spurs', desde donde se distribuyen a las personas de la comunidad más necesitados en esta crisis.

Además, el feudo del conjunto londinense ya ha abierto sus puertas para acoger a pacientes de uno de los hospitales de la ciudad, lo que provoca en Mourinho una sensación de "extrañeza y emoción" cuando se dirige hacia el vestuario. "Intentas visualizar lo que es un día normal aquí, el previo al partido, el partido, el post partido, entonces llegas y ves una increíble instalación hospitalaria. Creo que es fantástico", confesó.

Hace 15 años, como entrenador del Chelsea, consiguió ganar su primera Premier League, y el de Setúbal no renuncia a ganar más campeonatos en Inglaterra. "Prefiero pensar que voy a tener un cuarto trofeo de la Premier. Tengo tres, prefiero pensar que tendré cuatro", remarcó.