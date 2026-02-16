Mourinho: "Tras tres años intensos y casi violentos, irme del Real Madrid era lo mejor"

16 February 2026, Portugal, Seixal: Benfica Head Coach Jose Mourinho attends a press conference, ahead of Tuesday's UEFA Champions League soccer match against Real Madrid. Photo: Joao Gregorio/ZUMA Press Wire/dpa - Joao Gregorio/ZUMA Press Wire/dp / DPA

El técnico del SL Benfica, José Mourinho, aseguró este lunes que se marchó del Real Madrid después de tres campañas "duras, intensas y casi violentas" porque "era lo mejor" para él y para el club blanco, y piensa que el madridismo le "respeta" porque lo dio "todo", al mismo tiempo que desveló que existe una cláusula en su actual contrato con las 'Águilas' para salir este verano.

"El Real Madrid es el candidato número uno a ganar la Champions. Obviamente, espero un adversario parecido al que se ha visto después del partido contra nosotros, el entrenador ha tenido la capacidad de percibir algunas cosas, de modificar algunas cosas, de salir de una situación difícil, de una derrota inesperada y pesada, para ahora sumar tres victorias consecutivas", dijo en la rueda de prensa previa al encuentro de la ida de los 'playoffs' de la Champions en Lisboa de este martes.

Ante los medios, el técnico luso abordó su relación con la entidad blanca en la actualidad, y desveló que la última vez que habló con el presidente Florentino Pérez fue cuando firmó con el Benfica el año pasado. "Me dijo que estaba muy contento porque volviera a un gran club. Cuando jugamos aquí en casa, él no vino, no estuvo en Lisboa, no le pude saludar. Tengo una gran amistad con el presidente y con su familia. Y ya está, no hay que esconderlo", relató un Mourinho que .

"Yo he dado todo al Real Madrid. He hecho cosas buenas, he hecho cosas mal, pero lo he dado absolutamente todo. Y cuando un profesional sale de un club con este tipo de sensaciones, yo creo que existe una conexión para siempre. La gente respeta que yo he dado todo, la gente sabe que he dado mi máximo, por eso de un modo general me tiene estima. Y eso para mí es fantástico, pero con esto no quiero alimentar historias que no existen", comentó sobre su pasado madridista.

De hecho, recordó que debe ser "de los pocos entrenadores que ha salido del Real Madrid sin ser despedido". "Cuando tú sales por tu propia decisión, no tienes que reprochar nada, no tienes que envidiar nada. Me fui del Real Madrid con el alma limpia, no olvidaré nunca lo que me dijo el presidente y José Ángel (Sánchez): 'ahora viene lo bueno, ahora viene lo fácil, lo difícil está hecho'", relató.

"Pero yo he pensado en aquel momento que era lo mejor para mí, porque mi familia es lo más importante para mí, y también lo mejor para el mundo. Cambiar después de tres años duros, intensos, casi violentos, yo pienso que nos separamos en un momento justo e ideal. Todo lo que Real Madrid ha hecho después solo me ha dado alegría, y no siento que soy parte de nada. El mérito es de quien estaba y de quien ganó", agrego sobre la consecución de la décima Copa de Europa de la entidad tras su salida.

Y desveló cuál es su vínculo con el Benfica actualmente. "La única cosa que existe es que tengo un año más de contrato con Benfica. Es un contrato especial porque fue firmado en periodo electoral y hemos querido proteger éticamente a un hipotético nuevo presidente, y tiene una cláusula por la que es muy fácil romper con el contrato. Pero con el Real Madrid hay cero", afirmó.

"Me gustaría mucho eliminar al Real Madrid, pero me gustaría mucho que Álvaro (Arbeloa) ganase la Liga y que se quedase por muchos años porque tiene mucha capacidad y mucho madridismo dentro, además de la personalidad para entrenar al Madrid que no es para todos", comentó un Mourinho que defendió que "sí se puede" decir que no al presidente del Real Madrid.

El portugués admitió que "si ganar una vez al Real Madrid es muy difícil, ganar dos veces es mucho más difícil, y ganar una eliminatoria es aún más difícil". "Pero creo que lo más importante de todo esto es la motivación que ellos tienen, que creo que no es eliminar al Benfica, es ganar la Champions", reflexionó sobre el cruce, después del triunfo por 4-2 en el partido más reciente.

"No pienso que sea necesario un milagro para que eliminemos al Real Madrid. Pienso que es necesario que el Benfica esté a un nivel máximo, casi rozando la perfección. Obviamente, el Real Madrid es el Real Madrid. La única cosa comparable es que el Real Madrid es un club gigantesco y el Benfica también lo es. De resto, no hay más nada que pueda ser comparable, pero el fútbol tiene este poder y nosotros podemos ganar", expresó.

Finalmente, Mourinho espera que la afición madridista se olvide de él la próxima semana en el duelo de vuelta. "Su objetivo es eliminar al Benfica, seguir adelante y si es posible ganar la Champions. Que la gente se olvide de que soy yo", pidió el portugués, que defendió que la situación del club blanco no es "dramática", antes de visitar "un estadio de grandes memorias".