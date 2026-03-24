Movistar KOI anuncia un nuevo evento de la LEC en Madrid del 8 al 10 de mayo - MOVISTAR KOI

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Madrid Arena de la capital española acogerá los días 8, 9 y 10 de mayo una nueva parada de la League of Legends EMEA Championship (LEC), como parte del LEC Roadtrip by Movistar KOI, un evento patrocinado por Movistar en el que se esperan más de 8.000 fans cada día.

Durante el evento, los aficionados podrán disfrutar de una serie de activaciones diseñadas para complementar la experiencia dentro y fuera del recinto. Antes de que comiencen los partidos en el escenario principal, los asistentes podrán recorrer diferentes espacios con propuestas de ocio de marcas, activaciones con influencers, programas en directo o tiendas de productos exclusivos del evento.

En el apartado competitivo, la cita reunirá a los actuales cuatro mejores equipos del continente: Movistar KOI, GIANTX, G2 Esports y Karmine Corp, que durante tres días se enfrentarán todos entre sí, decidiendo muchas de las opciones de todos ellos para acceder al 'Playoff' de la competición. España volverá a acoger un evento tras hacerlo en varias ocasiones, como el año pasado en Madrid o las finales del mes de febrero en Barcelona.

El director comercial (CCO) de Overactive Media, Carlos García Acevedo, destacó que el evento supone "una nueva muestra" del "compromiso" de la empresa con el ecosistema, con Riot, con los patrocinadores y con los aficionados. "Traer de nuevo la competición oficial de LEC a Madrid es algo que nos produce una enorme alegría y a la vez una gran responsabilidad. Esperamos que el fin de semana sea algo mágico para todos los asistentes igual que lo fue el de hace un año", indicó.

Por su parte, el director de Publicidad, Marca y Patrocinios de Movistar, Aitor Goyenechea, recordó el éxito de la cita de 2025. "Lo que vivimos el año pasado en el Madrid Arena mostró hasta qué punto los eSports conectan con las nuevas generaciones. Un evento como la LEC, lleno hasta la bandera y con una energía única, confirma que Madrid es ya una referencia europea en este ámbito", señaló.

"En Movistar queremos acompañar ese crecimiento desde lo que mejor sabemos hacer: ofrecer la mejor conectividad, impulsar la tecnología y apoyar el talento. Compartimos con esta comunidad la pasión por la innovación y por un entretenimiento que evoluciona y se reinventa cada día", continuó.

Con esta nueva edición del LEC Roadtrip by Movistar KOI, Movistar refuerza su compromiso con el desarrollo de los esports, un sector al que lleva años impulsando tanto a través de su apoyo a Movistar KOI como mediante iniciativas que contribuyen al crecimiento del ecosistema en España. Este respaldo se traduce también en la aportación de su infraestructura tecnológica y de conectividad, fundamental para garantizar el correcto desarrollo del evento, tanto a nivel presencial en el recinto como en su retransmisión digital.

Además, esta cita supone el segundo año consecutivo en el que Movistar impulsa la celebración del LEC Roadtrip en Madrid, consolidando su apuesta por acercar la competición a la comunidad local. El LEC Roadtrip by Movistar KOI refuerza así la apuesta por acercar el competitivo a nuevas audiencias y territorios, convirtiendo cada parada en una celebración del gaming y la cultura digital.