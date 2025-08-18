Movistar presenta su equipo para La Vuelta con la baja de Enric Mas pero con un bloque sólido

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Movistar Team ha presentado este lunes el equipo que correrá La Vuelta a España 2025, que arranca el próximo sábado en la ciudad de Torino, con una alineación de ocho corredores en la que no está el lesionado Enric Mas, ni Iván Romeo, pero con un bloque sólido y compensado con que buscarán ser protagonista a lo largo de la carrera.

El equipo que partirá el próximo sábado desde la ciudad italiana de Torino estará compuesto por Jorge Arcas, Orluis Aular, Carlos Canal, Pablo Castrillo, Jefferson Cepeda, Iván G. Cortina, Michel Hessmann y Javier Romo. Un bloque sólido y compensado, que buscará ser protagonista a lo largo de toda la carrera.

Con salida desde la capital de la región del Piamonte (Italia) y final en la capital de España. Movistar Team presentó a su equipo para afrontar las 21 etapas y 3.151 km de la 80 edición de La Vuelta a España.

En un recorrido que transcurrirá por Italia, Francia, Andorra y España. Con 2 contrarrelojes (por equipos e individual), 4 etapas de perfil llano (1 con final en alto), 3 onduladas con final en alto, 6 de media montaña y 5 de montaña con llegadas en las cumbres de Pal, Cerler, l'Angliru, La Farrapona y la Bola del Mundo.

En 2025, Arcas cumplirá 6 participaciones en la ronda española, siendo el hombre más experimentado del equipo español. Por su parte, Canal, Cepeda y Cortina sumarán su cuarta edición, mientras que Aular, Castrillo y Romo correrán por segunda vez. Por último, Hessmann debutará en La Vuelta.