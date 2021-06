Al Mubarak y el City enviarán un "fuerte mensaje" con sus fichajes

Archivo - 06 May 2019, England, Manchester: Manchester City chairman Khaldoon Al Mubarak (L) with CEO Ferran Soriano attend the English Premier League soccer match between Manchester City and Leicester City at Etihad Stadium. Photo: Martin Rickett/PA Wire

LONDRES (INGLATERRA), 2 Jun. (dpa/EP) -

El presidente del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, ha asegurado que tienen la intención de enviar un "fuerte mensaje" en el mercado de fichajes de este verano para reforzar la plantilla y encontrar el "sustituto adecuado" para el Kun Agüero, quien como Eric Garcia se han ido libres al FC Barcelona.

"Necesitas traer talento constantemente al equipo, refrescarte y particularmente cuando estás a un alto nivel, en la cima", aseguró el presidente 'citizen' en una entrevista publicada en la página web del club.

Según las declaraciones de Al Mubarak, el City parece dispuesto a gastar mucho dinero en la remodelación del equipo de Pep Guardiola, vigente finalista de la Liga de Campeones tras perder contra el Chelsea, y tiene un "gran vacío que llenar" tras la marcha de Agüero al Camp Nou.

Tras el tercer título de la Premier League en cuatro años y una primera final en la Liga de Campeones, título que se les resiste, Al Mubarak cree que es importante mejorar su plantilla.

"Habiendo ganado la Premier, no es el momento de sentarse y estar contento, ese es el mayor error. Este es el momento de enviar un mensaje contundente de que no hay contento, de que no estás satisfecho con solo ganar la liga", aseguró.

Mientras que en Inglaterra se rumorea con el posible intento de fichar al delantero del Tottenham Harry Kane, o a la perla noruega del Borussia Dortmund Erling Haaland, lo cierto es que el City necesita encontrar gol tras la marcha de su máximo goleador histórico, el Kun.

"Perdemos a una leyenda muy importante en Sergio Agüero, un hueco difícil de llenar, pero estoy seguro de que encontraremos al jugador adecuado para llevar esas 'botas'", comentó en alusión a los goles que ya no marcará Agüero.

Considera que hay otras áreas en el equipo que "necesitan inversión", aunque "no demasiadas". "No se trata de números, se trata de calidad. La plantilla es fenomenal, no se gana la Premier ni se llega a la final de la 'Champions' si no se tiene una buena plantilla. Aportaremos calidad a la plantilla en un par de posiciones clave", auguró.

Y Al Mubarak confirma que el City está "contento" con el entrenador, Pep Guardiola, pese a perder la 'Champions' y elogió una "gran relación" con el de Santpedor. "Esta asociación es grande. Está en el entorno adecuado, tiene la infraestructura adecuada. Tenemos la mayor confianza y la mejor relación y hemos logrado mucho. El viaje continúa y continuará mientras Pep esté feliz", aseguró.

En cuanto a la final de 'Champions' perdida en Oporto, ante el Chelsea, aseguró que la clave es seguir estando ahí. "No se puede ganar todos los años, pero año tras año vamos a estar ahí. Se trata de seguir adelante y cada vez que tenemos contratiempos reagruparnos y volver más fuertes", apuntó.

"Por muy tristes que estemos por perder la final de la Liga de Campeones, volveremos a esa final y, lo que es más importante, con estos títulos, siempre estaremos allí, lo prometo", se sinceró.