Muere con 80 años Dimitar Penev, seleccionador búlgaro en el Mundial de 1994

MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación Búlgara de Fútbol (BFU) ha confirmado este sábado el fallecimiento "tras una larga enfermedad" y con 80 años del exjugador Dimitar Penev, quien también entrenó a la selección de Bulgaria durante el Mundial masculino de 1994, cita donde ocupó la cuarta posición.

Penev disputó como futbolista en activo los Mundiales de Inglaterra 1966, México 1970 y Alemania 1974, y como entrenador estuvo en cuatro etapas al frente del CSKA de Sofía y en dos al frente de la selección nacional; además, fue nombrado entrenador búlgaro del siglo XX.

Durante su primer mandato como seleccionador de Bulgaria (1991-1996), dio la campanada en el Mundial de 1994 celebrado en Estados Unidos. Derrotó a Argentina (finalista en 1990) por 2-0 en la fase de grupos y a Alemania (defensora del título) por 2-1 en cuartos de final, antes de perder por el mismo resultado ante Italia en semifinales. Luego perdió el encuentro por el tercer puesto por 4-0 contra Suecia.

Georgi Ivanov, presidente de la BFU, expresó sus condolencias. "Éste es un día negro no solo para el fútbol búlgaro, sino también para el deporte nacional y para nuestra sociedad en su conjunto; nos ha dejado una verdadera leyenda como Dimitar Penev", declaró a los medios de su federación.

"Fue un hombre querido y respetado por absolutamente todos en Bulgaria, no solo por sus enormes éxitos como futbolista y entrenador, sino también por ser una excepcional persona. Hasta su último día, trabajó en nombre de su amado deporte, incluso como asesor de la Federación Búlgara de Fútbol, y nunca dejó de ser un ejemplo e inspiración para todos", añadió Ivanov en su mensaje de Facebook.

"Su legado será insuperable y le estaremos eternamente agradecidos por haber situado a Bulgaria entre las mayores potencias futbolísticas del planeta. En nombre de toda la familia del fútbol búlgaro, ofrezco mis más sinceras condolencias a los familiares", concluyó Ivanov.