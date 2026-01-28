Muere Brad Branson, ex jugador de Real Madrid y Pamesa Valencia, a los 67 años

El ex jugador de baloncesto estadouniense Brad Branson, durante su etapa en el Pamesa Valencia. - VALENCIA BASKET

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ex jugador de baloncesto estadounidense Brad Branson, también con nacionalidad española y que defendió las camisetas del Real Madrid, con el que ganó la Copa Korac, y el Pamesa Valencia, falleció este martes a los 67 años.

El expívot fue elegido en la 45ª posición del Draft de la NBA de 1980 por los Detroit Pistons, por lo que se acabó marchando al Sacramora Rimini de la liga italiana. No fue hasta 1982 cuando debutó en la NBA con Cleveland Cavaliers, con los que disputó la recta final de la temporada. La siguiente temporada fue traspasado a Indiana Pacers.

Solo un curso después, dejó la NBA, a la que ya no regresó, y fichó por el Basket Brescia en 1983, permaneciendo allí tres temporadas. Tres años después, en 1986, llega a la España convirtiéndose en jugador del Real Madrid, donde jugó dos temporadas, 100 partidos y levantó la ya extinta Copa Korac.

"El Real Madrid CF, su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Brad Branson, jugador de nuestro equipo de baloncesto entre 1986 y 1988", afirmó la entidad en un comunicado, expresando "sus condolencias y su cariño a todos sus familiares, a sus compañeros y a todos sus seres queridos".

En 1988 llega al Pamesa Valencia -ahora Valencia Basket-, donde permaneció seis temporadas hasta retirarse en 1994. Branson fue uno de los pilares del proyecto 'taronja' en su regreso a la acb, con un rol clave en la consolidación del club en la máxima categoría del baloncesto español.

"Valencia Basket quiere transmitir el pésame por el fallecimiento de Brad Branson, jugador que defendió los colores de nuestro club entre 1988 y 1994 y que fallecía en el día de ayer a la edad de 67 años", expresó la entidad 'taronja' en un comunicado.

Branson sigue siendo el jugador estadounidense que más campañas ha disputado con el primer equipo del Valencia, con 230 partidos disputados, después de los cuales sigue siendo el líder estadístico de Valencia Basket en la Liga Endesa en canastas de dos puntos, tapones y 'dobles-dobles'.

En recuerdo a su memoria, el club 'taronja' anunció que se guardará un minuto de silencio en el próximo partido como local del primer equipo masculino del Valencia Basket, el que disputará este jueves en el Roig Arena ante el Maccabi Rapyd Tel Aviv.

"El club quiere enviar a su familia mucho ánimo y fuerza en estos momentos tan complicados, de manera muy especial a su hija Natalia, que fue trabajadora de nuestro club, y trasladarles todo nuestro apoyo", concluyó el comunicado.

La acb también expresó "su pesar por la muerte de una auténtica leyenda del baloncesto en general y de la historia del Valencia Basket en particular" y envió "su más sentido pésame a sus familiares y amigos". Además, destacó la "conexión total" con Valencia, "no sólo en lo profesional, también en lo personal".