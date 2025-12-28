Muere Carles Vilarrubí, vicepresidente del FC Barcelona entre 2010 y 2017

Archivo - Carles Vilarrubí , vicepresidente segundo del Barça - MARIONA HOSTENCH / ACADÈMIA CATALANA DE GASTRONOMI

MADRID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El empresario catalán Carles Vilarrubí, vicepresidente del FC Barcelona entre 2010 y 2017, ha fallecido esta madrugada a los 71 años, ha confirmado este domingo la entidad azulgrana.

"El FC Barcelona, su presidente y la Junta Directiva expresan su más sentido pésame por el fallecimiento de Carles Vilarrubí, vicepresidente institucional del club desde el 1 de julio de 2010 hasta el 1 de octubre de 2017", informó el club culer. "El club quiere expresar todo su apoyo y cariño a la familia y amigos. Descanse en paz", añadió.

Vilarrubí estuvo vinculado al Barça desde muy joven como jugador de hockey sobre patines, y defendió los colores blaugranas en la sección -constituida en 1872- tras llegar a la entidad procedente del Atlètic Terrassa Hockey Club. Después de cuatro años, abandonó el equipo por culpa de una grave lesión.

Terminada su trayectoria deportiva, el barcelonés se ligó al mundo de los negocios y también de la política de la mano de Convergència i Unió. De hecho, participó en la creación de Catalunya Ràdio, de la que fue secretario general y director adjunto entre 1983 y 1986, durante la etapa de Jordi Pujol como president de la Generalitat.

También fue director general de la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalitat (EAJA) y consejero de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, así como presidente del holding empresarial CVC Grupo Consejeros, de la correduría de seguros Willis S&C y de la Academia Catalana de Gastronomía y Nutrición. Recibió la Creu de Sant Jordi, la máxima condecoración de Cataluña, en 2015.

Regresó al FC Barcelona como directivo en 2010 en la Junta Directiva de Sandro Rosell, y tras la dimisión de este permaneció en el equipo del siguiente presidente culer, Josep Maria Bartomeu. Dimitió de su cargo de responsable del Área de Relaciones Internacionales e Institucionales del club el 1 de octubre de 2017, mostrando su desacuerdo a que el equipo jugase su partido de LaLiga contra la UD Las Palmas tras los hechos ocurridos por el referéndum.