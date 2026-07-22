Publicado 22/07/2026 20:17

Muere Caterina Montella, hermana mayor del exjugador y entrenador Vincenzo Montella

LOS ANGELES, June 26, 2026 -- Vincenzo Montella, head coach of Trkiye, is seen before a group D match between the United States and Trkiye at the 2026 FIFA World Cup at Los Angeles Stadium in Los Angeles, the United States, June 25, 2026.
LOS ANGELES, June 26, 2026 -- Vincenzo Montella, head coach of Trkiye, is seen before a group D match between the United States and Trkiye at the 2026 FIFA World Cup at Los Angeles Stadium in Los Angeles, the United States, June 25, 2026. - Europa Press/Contacto/Bai Xuefei

   MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

   Caterina Montella, hermana mayor del exfutbolista y entrenador italiano Vincenzo Montella, de 52 años y actual seleccionador masculino de Turquía, ha fallecido en el hospital "donde recibía tratamiento tras un trágico accidente ocurrido en su hogar", según ha indicado la Federación Turca de Fútbol (TFF) a través de sus canales oficiales.

   Desde su cuenta en la red social X, la TFF informó de la celebración este mismo miércoles de su funeral a las 16.30 hora local en la Iglesia de San Nicolás en Castello di Cisterna, en la ciudad de Nápoles. La TFF expresó en el mensaje "sus condolencias a la familia y seres queridos de la fallecida", especialmente al seleccionador Vincenzo Montella.

   Igualmente clubes como el Catania FC y el AC Milan, donde Vincenzo Montella estuvo entrenando, y sobre todo la AS Roma, donde alcanzó sus mejores cotas como futbolista en activo y luego inició su trayectoria en los banquillos, enviaron sus condolencias por la muerte de su hermana.

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