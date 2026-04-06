Muere Craig Reedie, expresidente de la Agencia Mundial Antidopaje y exvicepresidente del COI

Craig Reedie, expresidente de la Agencia Mundial Antidopaje y exvicepresidente del COI - COI

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El escocés Craig Reedie, expresidente de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y exvicepresidente y miembro honorario del Comité Olímpico Internacional (COI), ha fallecido a los 84 años, ha confirmado este lunes el COI.

Reedie, que dirigió la AMA entre 2014 y 2019, ejerció cargos destacados en la dirección deportiva como los de vicepresidente del COI, presidente de la Federación Mundial de Bádminton (BWF) y presidente del Comité Olímpico Británico. Fue condecorado por la Corona Británica en 1999 como Comendador de la Orden del Imperio Británico (CBE), y recibió el título de Caballero en 2006 y, posteriormente, el de Caballero Gran Cruz (GBE) en 2018.

El escocés comenzó su carrera deportiva como jugador de bádminton a nivel nacional e internacional, representando a Gran Bretaña en la década de 1960, y tras ello pasó a la dirección deportiva, primero como secretario y luego como presidente de la Unión Escocesa de Bádminton. En 1981, fue elegido presidente de la federación internacional y lideró con éxito la campaña para incluir el bádminton en el programa de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

Se unió al COI en 1994 y formó parte de su Junta Ejecutiva de 2009 a 2012. En 2012, fue nombrado vicepresidente, un cargo que ostentó hasta 2016. Además, participón en comisiones del COI de marketing, programa olímpico, ética, evaluación de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y Río 2016, y coordinación de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y Pekín 2008.

Además, presidió el Comité Olímpico Británico de 1992 a 2005, un periodo durante el cual trabajó para que Londres lograse albergar los Juegos Olímpicos de 2012. Fue director ejecutivo del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Londres 2012 desde 2005 hasta 2012. Recibió la Orden Olímpica en 2023 durante la 141ª sesión del COI en Bombay.

En 2013, Sir Craig Reedie fue elegido tercer presidente de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y dirigió el organismo durante una de las épocas más complicadas, cuando se desveló la manipulación sistemática del sistema antidopaje en Rusia. Como muestra de respeto, la bandera olímpica ondeará a media asta durante tres días en la Casa Olímpica de Lausana (Suiza).

"Sir Craig Reedie dedicó toda su vida al servicio del deporte y del Movimiento Olímpico", destacó la presidenta del COI, Kirsty Coventry. "Fue un defensor inquebrantable de la integridad, guiando a la comunidad deportiva mundial en algunos de sus momentos más difíciles con dignidad y determinación. Su contribución a los Juegos Olímpicos, a la integridad del deporte y al desarrollo de los deportistas en todo el mundo dejará un legado perdurable para las generaciones venideras", manifestó.