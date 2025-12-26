Muere el ex futbolista y entrenador francés Jean-Louis Gasset a los 72 años

Archivo - Jean-Louis GASSET of Marseille during the French championship Ligue 1 football match between Clermont Foor 63 and Olympique de Marseille on March 2, 2024 at Gabriel Montpied stadium in Clermont-Ferrand, France - Photo Matthieu Mirville / DPPI - Matthieu Mirville / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ex futbolista y entrenador francés Jean-Louis Gasset ha fallecido a los 72 años, según confirmó este viernes su antiguo club, el Montpellier HSC, conjunto en el que jugó de 1975 a 1985 y al que entrenó en su última experiencia en los banquillos, hasta el pasado mes de abril.

"Nos entristece infinitamente recordar su sonrisa, su voz inimitable y su mente aguda", señaló un comunicado del Montpellier en sus redes sociales, confirmando la muerte del futbolista y entrenador francés.

Gasset fue centrocampista y solo defendió la camiseta del Montpellier HSC, el club de su ciudad natal. Debutó como profesional en 1975 disputó un total de 231 encuentros, en los que marcó una decena de goles, hasta que 10 años después, en 1985, se retiró.

"Dejó una impresión duradera en todos los que conoció por su profesionalismo, amabilidad y deseo de compartir sus conocimientos. También fue un formidable abanderado de la formación Montpellier, que exportó a grandes clubes, ya sea en el Paris-Saint-Germain, el Espanyol, el Saint-Étienne, el Olympique de Marsella, o la selección francesa donde fue asistente de Laurent Blanc", destacó el Montpellier, que pierde "a una de sus figuras más icónicas".

Gasset también dirigió al Girondins de Burdeos y al Olympique de Marsella, y fue segundo entrenador de la selección francesa y del PSG junto a Laurent Blanc. Fue seleccionador de Costa de Marfil entre 2022 y 2024. Después, se hizo cargo del banquillo del Marsella, hasta que en mayo del año pasado anunció su retirada, de la que salió para entrenar en una tercera etapa al Montpellier, hasta que en abril dejó el cargo.