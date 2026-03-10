Muere el exportero del Racing de Santander Mauricio Nanni Lima a los 46 años. - MONTEVIDEO WANDERERS

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exguardameta uruguayo del Racing de Santander Mauricio Nanni Lima de 46 años, que militó en el conjunto cántabro la temporada 2004-05, ha muerto este martes a causa de un cáncer, según confirmó el Montevideo Wanderers, club en el que ocupaba la dirección deportiva.

La entidad verdiblanca lamentó el fallecimiento de su exjugador a través de un comunicado en el que se unió al dolor de sus familiares y allegados por la irreparable pérdida del futbolista, a los que envió sus más sinceras condolencias.

Mauricio Nanni Lima nació en Montevideo (Uruguay) el 12 de julio de 1979, comenzó su carrera profesional en el Montevideo Wanderers de su país y en 2004 se incorporó al Racing, que militaba en Primera División. Con la camiseta verdiblanca disputó ese curso dos encuentros de la Copa del Rey --ante el Amurrio y el Real Valladolid-- y al término del mismo ingresó en el Racing de Ferrol.

El portero, internacional absoluto con Uruguay, tuvo posteriormente una dilatada trayectoria profesional en su país natal, Honduras, Ecuador, Grecia y Argentina hasta que colgó los guantes en 2016.