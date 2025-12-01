Muere el extenista italiano Nicola Pietrangeli a los 92 años

Archivo - FILED - 11 July 2021, Italy, Rome: Former Italian tennis player and two-time French Open winner Nicola Pietrangeli speaks to the media ahead of the men's singles final match of the 2021 Wimbledon Tennis Championships. Italian tennis legend Nicol - Oliver Weiken/dpa - Archivo

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El extenista italiano Nicola Pietrangeli, ganador de dos Roland Garros y de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de México 1968, falleció a los 92 años, según informó este lunes la Federación Italiana de Tenis y Pádel (FITP).

Pietrangeli se convirtió en el primer campeón italiano de un 'Grand Slam', conquistando Roland Garros en 1959 y 1960, torneo en el que perdió las finales de 1961 y 1964 frente al tenista español Manolo Santana. Además, es el jugador con más victorias en la Copa Davis, tanto en individual como en dobles, logrando la 'Ensaladera' en 1976.

Precisamente, Pietrangeli fue noticia las últimas semanas por criticar que Jannik Sinner no jugara las Finales de la Copa Davis con Italia, calificándolo de "bofetada a la comunidad deportiva". Finalmente, el título lo conquistó el equipo transalpino sin el número dos del mundo, venciendo a España.

"Pietrangeli no solo fue un campeón: fue el primero en enseñarnos lo que significaba ganar de verdad, dentro y fuera de la cancha. Fue el punto de partida de todo lo que ha sido nuestro tenis. Le debo mucho, como persona y como presidente", declaró Angelo Binaghi, presidente de la Federación Italiana de Tenis y Pádel, que lamentó que el tenista italiano pierda "a su mayor símbolo".

El extenista español Rafa Nadal también mandó su "más sentido pésame a toda su familia, a su hijo Filippo y a toda la comunidad tenística italiana". "Acabo de enterarme de la triste noticia del fallecimiento de un gran tenista italiano y mundial", escribió el balear en 'X'.