Muere Ferran Martorell, presidente del RCD Espanyol en 1989

Archivo - El escudo del RCD Espanyol - RCD ESPANYOL - Archivo

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El publicista Ferran Martorell, presidente del RCD Espanyol entre julio y diciembre de 1989, ha fallecido este lunes a los 84 años, ha confirmado el club catalán.

"El RCD Espanyol lamenta profundamente la pérdida de Ferran Martorell (Barcelona, 10/12/1941-30/03/2026), quien fue presidente del club y directivo en las juntas de Manuel Meler y Antoni Baró. Su compromiso, dedicación y amor por nuestros colores han dejado una impronta imborrable en la historia de la entidad. Nuestro más sentido pésame a familiares y amigos. Descanse en paz", señaló la entidad perica.

Martorell asumió la presidencia del club blanquiazul en julio de 1989, con el primer equipo en Segunda División, tras la dimisión de Antoni Baró, y se mantuvo en el cargo hasta diciembre de ese año, cuando se celebraron elecciones.

En total, fue directivo de la entidad catalana durante 17 años. Fuera del mundo del fútbol, Martorell destacó como publicista.