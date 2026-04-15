Muere José Emilio Santamaría, cuatro veces ganador de la Copa de Europa con el Real Madrid y exseleccionador

Archivo - Jose Emilio Santamaria, Alberto Nunez Feijo and Florentino Perez attend the funeral chapel of Amancio Amaro, ex football player of Real Madrid, at Santiago Bernabeu stadium on February 21, 2023, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El exfutbolista hispano-uruguayo José Emilio Santamaría, uno de los grandes mitos del Real Madrid de la década de los 50 y también exseleccionador español, ha fallecido a los 96 años de edad, según informó este miércoles el conjunto madridista.

"El Real Madrid CF, su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de José Emilio Santamaría, una de las más grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial", indicó el conjunto madridista en un comunicado.

El 15 veces campeón de Europa expresó "sus condolencias y su cariño a su esposa Nora, a sus hijos Nelson, Nora, Beatriz, José, Silvia y Javier, a sus nietos, sus bisniestos y a todos sus familiares, compañeros y seres queridos". "El Real Madrid hace extensivas sus condolencias a todo el madridismo. Descanse en paz", sentenció.

Por su parte, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, apuntó que Santamaría "siempre será recordado como uno de los grandes símbolos" del club merengue. "Formó parte de un equipo que quedará en la memoria de todos los madridistas y de todos los aficionados al fútbol en el mundo", subrayó.

"Junto a los Di Stéfano, Puskas, Gento o Kopa, aquel equipo comenzó a construir el mito del Real Madrid. Santamaría siempre representó de manera ejemplar los valores de nuestro club y hasta su último momento, el Real Madrid ha sido la gran pasión de su vida", sentenció el mandatario madridista.

José Emilio Santamaría llegó al Real Madrid en 1957 procedente del uruguayo Club Nacional de Football y permaneció un total de nueve temporadas, hasta 1966, conquistando cuatro Copas de Europa, seis Ligas, una Copa Intercontinental y una Copa de España, disputando un total de 337 partidos, formando "parte de aquel equipo legendario que ganó las primeras Copas de Europa de la historia de manera consecutiva, y que dio inicio a la leyenda universal del Real Madrid".

Además, con el Club Nacional ganó cuatro veces el campeonato de su país, con el que fue internacional en 25 ocasiones y con el que disputó el Mundial de Suiza de 1954. También vistió 16 veces la camiseta de la selección española, con la que participó en el Mundial de Chile de 1962.

Santamaría también tuvo una extensa carrera de entrenador, siendo el seleccionador español en el Mundial de España de 1982. También dirigió a España en los Juegos Olímpicos de México en 1968 y de Moscú en 1980, mientras que a nivel de clubes, entrenó siete temporadas al RCD Espanyol en 252 partidos, convirtiéndose en el entrenador con más partidos oficiales en la historia del club.

Por su parte, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) lamentó "profundamente" el fallecimiento de Santamaría. "Trasladamos nuestro más sentido pésame a todos sus familiares y amigos. DEP", recalcó el organismo.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/deportes/1078019/1/muere-jose-emi...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06