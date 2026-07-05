Muere José Manuel Díaz Novoa, el entrenador con más partidos dirigidos en la historia del Sporting

José Manuel Díaz Novoa en una imagen de archivo - REAL SPORTING DE GIJÓN

MADRID 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

José Manuel Díaz Novoa, el entrenador que más partidos, un total de 284, dirigió en su historia al Real Sporting de Gijón, ha fallecido a los 82 años de edad, según confirmó este domingo el conjunto asturiano en su página web.

"El Real Sporting de Gijón muestra su pesar por el fallecimiento de José Manuel Díaz Novoa, a los 82 años de edad. Novoa, exfutbolista, exentrenador y exdirector deportivo de nuestra entidad, es una figura insustituible en la historia rojiblanca", remarcó el Sporting.

El conjunto gijonés recordó que Díaz Novao fue el entrenador que "más veces" dirigió al primer equipo sportinguista, siendo "protagonista en muchos de los días más gloriosos". "Su legado en El Molinón y en la Escuela de Fútbol de Mareo perdurará para siempre. El club envía sus condolencias a familiares, amigos, excompañeros y seres queridos. Descanse en paz", despidió el Sporting a su exjugador, que también estuvo en los banquillos del RC Celta, el Real Burgos CF, el RCD Espanyol y el Málaga CF.

Tras una carrera no demasiada larga como jugador, el asturiano fue pieza clave de los mejores años del Real Sporting, al que dirigió en 284 encuentros tras varias etapas, disputando la final de la Copa del Rey de 1982, perdida 2-1 ante el Real Madrid, y clasificándole para disputar la Copa de la UEFA en varias ocasiones en los años 80.