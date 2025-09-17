Muere Manolo Cardo, tercer entrenador con más partidos dirigidos en la historia del Sevilla

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El técnico sevillano Manuel Cardo Romero, el tercer entrenador que más partidos ha dirigido en la historia del Sevilla FC, ha fallecido este lunes a los 85 años, ha confirmado el club nervionense.

"El legado que deja Manolo Cardo en el Sevilla FC es inconmensurable, memoria perenne escrita con letras de oro en la historia sevillista. El club quiere trasladar su más sentido pésame a toda su familia y allegados. Descanse en paz", señaló la entidad sevillista.

Cardo, nacido en Coria del Río en 1940, es el tercer entrenador que más veces (200) ha dirigido al primer equipo del Sevilla FC, sólo por detrás de Joaquín Caparrós (248) y de Unai Emery (205), y es el segundo con más encuentros en la máxima categoría.

El preparador sevillano entrenó a los nervionenses durante cinco temporadas, entre diciembre de 1981 -cuando sustituyó a Miguel Muñoz en Primera- y junio de 1986, un periodo en el que consiguió dos clasificaciones consecutivas a Europa. En su debut, logró una victoria ante el Real Zaragoza en La Romareda (1-4), un duelo con cuatro goles de Pintinho y haciendo debutar a Francisco López Alfaro.

Además, durante su etapa al frente del equipo confió en canteranos como, además de Francisco, Rafa Paz, Ramón Vázquez o Manolo Jiménez, todos ellos internacionales con la selección española.