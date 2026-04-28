Muere Moncho Monsalve, leyenda del baloncesto español

Muere Moncho Monsalve (en el centro), leyenda del baloncesto español y miembro del Hall of Fame de la FEB - FEB

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exjugador y exentrenador Moncho Monsalve, una de las grandes figuras históricas del baloncesto español y miembro del Hall of Fame de la Federación Española de Baloncesto desde 2024, ha fallecido este martes a los 81 años, según informó la propia FEB, que trasladó sus condolencias a familiares y amigos.

"Este martes ha fallecido a los 81 años Moncho Monsalve, histórico jugador y entrenador que entró en el Hall of Fame del baloncesto español en la edición de 2024", señaló la Federación Española de Baloncesto, que recordó la trayectoria de uno de los pioneros del baloncesto nacional.

Nacido en Medina del Campo en 1945, Monsalve fue uno de los primeros grandes pívots del baloncesto español y desarrolló una destacada etapa como jugador en el Real Madrid, donde conquistó tres Ligas, tres Copas y tres Copas de Europa.

Además, vistió la camiseta de la selección española en 61 ocasiones y disputó los Europeos de Polonia 1963, URSS 1965 y Finlandia 1967, así como el Mundial de Chile 1966 y los Juegos Mediterráneos de 1963 y 1967.

Ya en los banquillos, dirigió a varios equipos del baloncesto español como el FC Barcelona, el CB Zaragoza, el CB Murcia, el OAR Ferrol, el Oximesa Granada o el Cantabria Lobos, además de desarrollar una amplia trayectoria internacional al frente de las selecciones de Marruecos, República Dominicana y Brasil.

Con el combinado brasileño logró el oro en el Torneo de las Américas, uno de los grandes éxitos de una carrera como técnico que también dejó huella como formador de entrenadores. De hecho, en 2024 ingresó en el Hall of Fame del baloncesto español en el apartado de entrenadores, en reconocimiento a una trayectoria de décadas vinculada al crecimiento y desarrollo de este deporte.

También la acb (Asociación de Clubes de Baloncesto) lamentó su fallecimiento a través de su perfil en la red social X. "Nos ha dejado Moncho Monsalve a los 81 años. Leyenda de nuestro baloncesto, triunfó como jugador y sentó cátedra en los banquillos y como formador de entrenadores", señaló. "Deja una huella imborrable que nunca olvidaremos. Descansa en paz, Moncho", añadió la patronal del baloncesto español.