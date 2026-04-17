Muere Oscar Schmidt, leyenda brasileña del baloncesto

Archivo - El presidente de la FEB Jorge Garbajosa (i) y el jugador de baloncesto Oscar Schmidt (d) en la gala Hall of Fame 2022,a 20 de octubre del 2022, Sevilla (Andalucía, España) .Sevilla acoge este jueves el II "Hall of Fame" de la Federación Española - Francisco J. Olmo - Archivo

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exjugador de baloncesto Oscar Schmidt falleció este viernes, a sus 68 años, según confirmó la Confederación Brasileña de Baloncesto (CBB), dejando el legado de leyenda del baloncesto mundial.

Schmidt fue ingresado por una indisposición en São Paulo, según anunció el medio brasileño Lance, y falleció sin conocerse aún los detalles de la trágica noticia. El exjugador lidiaba desde 2011 con un tumor cerebral del que parecía recuperado los últimos años.

Nacido en Natal, el apodado 'Mano santa' firmó una longeva carrera de 25 años en distintos clubes de su país, también en Italia y con el Fórum Valladolid en España, sin querer dar el salto a la NBA. Schmidt disputó cinco Juegos Olímpicos, siendo el máximo anotador histórico, y llevó a Brasil al bronce Mundial en 1978.

Además, ganó tres campeonatos sudamericanos y unos Juegos Panamericanos, fue incluido en el Salón de la Fama de la FIBA y, de forma excepcional, también en el Salón de la Fama de la NBA, a pesar de no haber jugado nunca en la liga norteamericana.

"A lo largo de su carrera, superó la marca de los 50.000 puntos, convirtiéndose en el máximo anotador de la historia del baloncesto mundial en cifras absolutas, un récord que resume su longevidad y constancia", recordó la CBB en su comunicado.