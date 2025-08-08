Muere el periodista deportivo Manuel Esteban 'Manolete' a los 68 años

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Manuel Esteban 'Manolete', referente del periodismo deportivo en medios como el diario AS o la Cadena SER, falleció el jueves a los 68 años en Madrid, han confirmado los medios en los que desarrolló su carrera profesional.

El madrileño comenzó su carrera deportiva en la agencia EFE y pasó por medios como Radio Popular de Madrid, Onda Madrid, Radio España o Telemadrid. Su popularidad, en cambio, empezó a despegar con su llegada a la Cadena SER en 1992, donde empezó a trabajar en 'El Larguero' con José Ramón De la Morena, que le 'bautizó' como Manolete. Allí se especializó en cubrir la última hora de los mercados de fichajes.

En 1996, el Grupo PRISA adquirió el diario AS, que fue su casa hasta su jubilación en 2020 y donde ejerció como redactor jefe de la información del Atlético de Madrid, del que era reconocido seguidor. También trabajó casi una década en el diario Marca siguiendo las últimas noticias del club rojiblanco.

El club de su vida, el Atlético de Madrid, lamentó este viernes su fallecimiento. "La familia atlética está de luto por el fallecimiento de Manuel Esteban 'Manolete', periodista deportivo y aficionado rojiblanco. Enviamos nuestro más sincero pésame a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz", indicó.

También el eterno rival de su querido Atleti, el Real Madrid, quiso despedir a "uno de los históricos periodistas deportivos de nuestro país". "Manolete tuvo una extraordinaria trayectoria profesional que le llevó a convertirse en uno de los periodistas deportivos más populares en España, y era muy querido entre sus compañeros de profesión y sus lectores y oyentes. Era un gran aficionado del Atlético de Madrid, por lo que nuestro club quiere hacer extensivas sus condolencias a toda la afición atlética y al club de su vida", apuntó.