Muere el presidente de la Fiorentina, Rocco Commisso, a los 76 años

Archivo - Rocco Commisso (president of Fiorentina) during the Italian championship Serie A football match between ACF Fiorentina and UC Sampdoria on November 30, 2021 at the Artemio Franchi stadium in Florence, Italy - Photo Lisa Guglielmi / LiveMedia / D - Lisa Guglielmi/LiveMedia/DPP/AFP7/Europa Press

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El italo-estadounidense Rocco Commisso, presidente de la Fiorentina y de la compañía audiovisual Mediacom, ha fallecido este sábado a los 76 años, ha confirmado el club italiano.

"Con gran pesar y tristeza, la familia Commisso, su esposa Catherine, sus hijos Giuseppe y Marisa, y sus hermanas Italia y Raffaelina, anuncian el fallecimiento del presidente Rocco B. Commisso. Tras un largo período de tratamiento, nuestro querido presidente nos ha dejado, y hoy todos lamentamos su fallecimiento", informó la entidad 'viola'.

Nacido en Calabria, Commisso emigró a Estados Unidos a los 12 años y estudió en la Universidad de Columbia, donde se licenció en ingeniería industrial. Trabajó para la farmacéutica Pfizer, las entidades bancarias Chase Manhattan Bank -actual J.P. Morgan Chase- y Royal Bank of Canada, así como para Cablevision Industries Corporation.

En 1995, fundó Mediacom, una de las mayores empresas de televisión por cable de Estados Unidos. En enero de 2017, adquirió una participación mayoritaria en los New York Cosmos y se convirtió en su presidente, y a día de hoy la familia conserva una participación minoritaria.

En 2019 recaló en la Fiorentina y bajo su presidencia el equipo alcanzó dos finales de la Conference League -2023 y 2024- y una final de la Copa de Italia -2023-. Ahora, la ciudad deportiva del club que contribuyó a crear llevará su nombre: Parque Rocco B. Commisso Viola.