Muere Rick Adelman, el primer entrenador que tuvo Ricky Rubio en la NBA

Archivo - March 31, 2014 - Eden Prairie, MN, U.S. - Minnesota Timberwolves Ricky Rubio (9). Minnesota Timberwolves owner Glen Taylor. Minnesota Timberwolves head coach Rick Adelman. ] CARLOS GONZALEZ cgonzalez@startribune.com - March 31, 201 - Europa Press/Contacto/Carlos Gonzalez - Archivo

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Rick Adelman, uno de los entrenadores con más victorias de todos los tiempos en la NBA y el primero que tuvo el base español Ricky Rubio en la liga, ha fallecido a los 79 años, según anunció este lunes la Asociación Nacional de Entrenadores de Baloncesto.

Rick Adelman ganó 1.042 partidos como entrenador de la NBA, la décima mayor cantidad en la historia de la liga, y sólo otros cuatro, Pat Riley, Gregg Popovich, Jerry Sloan y George Karl, dirigieron más partidos y tuvieron un mejor porcentaje de victorias.

Adelman, que como jugador estuvo en la liga desde 1969 hasta 1975 como base en cinco equipos diferentes, llevó a los Portland Trail Blazers a las Finales de la NBA en dos ocasiones, en 1990 y 1994, cayendo ante los Detroit Pistons y los Chicago Bulls, respectivamente, y también fue entrenador principal de los Sacramento Kings, los Houston Rockets, los Minnesota Timberwolves y los Golden State Warriors. En los Wolves, coincidió con el base catalán Ricky Rubio que mostró su pesar por la noticia. "Te quiero, entrenador. Eres único. Gracias por todo", escribió en su perfil oficial de 'X'.

Los Trail Blazers le calificaron como "una de las figuras más influyentes en la historia de la franquicia", mientras que para los Kings "será recordado por la forma en que inspiró a quienes lo rodeaban: con humildad, integridad, amabilidad y una fe inquebrantable en el poder del trabajo en equipo".

Los Rockets rindieron homenaje a su "profesionalismo, integridad y profundo compromiso con el juego", los Timberwolves remarcaron que "ejemplificó liderazgo, integridad y profesionalismo a lo largo de su distinguida carrera", y los Warriors le recordaron por su creatividad e ingenio.