Muere Silvino Louro, entrenador de porteros en el Real Madrid con Mourinho

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de porteros Silvino Louro, miembro del cuerpo técnico de José Mourinho en el Real Madrid entre 2010 y 2013, falleció este jueves a sus 67 años.

"El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Silvino Louro, entrenador de porteros del Real Madrid entre 2010 y 2013", anunció el equipo blanco en un comunicado.

"El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño y afecto a sus familiares, a sus compañeros, a sus clubes y a todos sus seres queridos", añadió.

Durante las tres temporadas que formó parte del cuerpo técnico del Real Madrid con José Mourinho como entrenador, Silvino Louro ganó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

Como portero, Louro, nacido en Setúbal (Portugal), desarrolló una larga carrera en la Primera División de su país, con mención especial a su paso por Benfica, además de ser internacional absoluto. Tras retirarse con 40 años, Louro acompañó a Mourinho en Oporto, Chelsea, Inter de Milán y Real Madrid.