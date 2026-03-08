Muere Vicente Paniagua, histórico jugador del Real Madrid de baloncesto

Vicente Paniagua, histórico jugador del Real Madrid de baloncesto - REAL MADRID

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exjugador español de baloncesto Vicente Paniagua, leyenda del Real Madrid de baloncesto, con el que conquistó 21 títulos en once temporadas, falleció el sábado a los 78 años, ha confirmado el club blanco.

Nacido en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) en 1947, Paniagua desarrolló casi toda su carrera profesional en el conjunto blanco, con el que jugó durante once temporadas, desde 1966 hasta 1977. Durante ese tiempo, conquistó 21 títulos: tres Copas de Europa, diez Ligas, una Copa Intercontinental y siete Copas de España.

Además, fue internacional en 20 ocasiones con la selección española. Tras retirarse, se vinculó a los medios de comunicación y fue comentarista de los partidos del equipo de baloncesto madridista en Realmadrid TV.

"El Real Madrid CF, su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Vicente Paniagua, una de las grandes leyendas del Real Madrid y del baloncesto europeo. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus compañeros y a todos sus seres queridos", señaló la entidad, que hizo extensivas sus condolencias "a todo el madridismo".