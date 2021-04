Muguruza causa baja en Madrid por una lesión muscular

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Garbiñe Muguruza ha renunciado a disputar el Mutua Madrid Open, que ya se está disputando en la Caja Mágica, debido a una lesión muscular en la pierna izquierda que sufrió en el torneo de Charleston y de la que no ha podido recuperarse a tiempo.

"Esta es la peor de las noticias y la decisión más dolorosa que cualquier jugador ha de tomar. Hemos estado trabajando duro para recuperarme y poder llegar bien al torneo. He venido una semana antes para adaptarme porque tenía muchas ganas de hacerlo bien este año en Madrid, en mi casa y ante mi público, pero las molestias han vuelto. En la última resonancia se ha confirmado que no me he recuperado 100% para competir y la recomendación médica es parar", explicó Muguruza en la web del torneo.

La número 13 del ranking mundial no escondió la "gran desilusión" que supone esta renuncia. "Quiero agradecer al torneo por todo el esfuerzo que ha hecho para hacer posible que tengamos este evento este año en estas circunstancias. Espero que sea un gran torneo y que los aficionados en Madrid y en casa por la tele puedan disfrutar. El año que viene lo volveré a intentar con más ganas aún", prometió.