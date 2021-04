Muguruza causa baja en Madrid por una lesión muscular

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Garbiñe Muguruza ha renunciado a disputar el Mutua Madrid Open, que ya se está disputando en la Caja Mágica, debido a una lesión muscular en la pierna izquierda que sufrió en el torneo de Charleston y de la que no ha podido recuperarse a tiempo para jugar en un primer día de competición que sí vio el estreno victorioso de Paula Badosa.

"Esta es la peor de las noticias y la decisión más dolorosa que cualquier jugador ha de tomar. Hemos estado trabajando duro para recuperarme y poder llegar bien al torneo. He venido una semana antes para adaptarme porque tenía muchas ganas de hacerlo bien este año en Madrid, en mi casa y ante mi público, pero las molestias han vuelto. En la última resonancia se ha confirmado que no me he recuperado 100% para competir y la recomendación médica es parar", explicó Muguruza en la web del torneo.

La número 13 del ranking mundial no escondió la "gran desilusión" que supone esta renuncia. "Quiero agradecer al torneo por todo el esfuerzo que ha hecho para hacer posible que tengamos este evento este año en estas circunstancias", indicó Muguruza, que debía de jugar ante la estadounidense Sloane Stephens.

"Espero que sea un gran torneo y que los aficionados en Madrid y en casa por la tele puedan disfrutar. El año que viene lo volveré a intentar con más ganas aún", prometió la doble campeona de 'Grand Slam', que sigue con su mal fario en la capital donde su mejor resultado son los octavos de 2018.

El público español sí pudo presenciar el estreno en la Caja Mágica de la catalana Paula Badosa, que firmó su primera victoria en este WTA 1000 en el que aparecía por tercera vez en el cuadro principal al batir en dos sets (6-1, 7-5) a la checa Barbora Krejcikova.

La española, agraciada con una de las invitaciones de la organización, jugó muy sólida ante la centroeuropea, sobre todo con su servicio, y también tuvo calma para evitar que el duelo se hubiese alargado en el segundo parcial.

Badosa comenzó muy firme en la Arancha Sánchez-Vicario y apenas 20 minutos ya se había adjudicado la primera manga por un claro 6-1 y perdiendo únicamente cinco puntos. Las buenas sensaciones parecieron trasladarse al inicio de la segunda cuando rompió para ponerse 2-0.

El duelo parecía estar abocado a un rápido desenlace, pero Krejcikova, que ya había dado síntomas de mejoría en el resto, acertó a reaccionar y recuperó rápidamente la desventaja. La checa aguantó e incluso restó para forzar el tercer parcial, pero Badosa volvió a romper y logró cerrar el encuentro, aunque tuvo que salvar un delicado 15-40 con 6-5 a su favor.

La tenista catalana se medirá ahora en la segunda ronda del Mutua Madrid Open a la suiza Jil Belen Teichmann, 40 del mundo y que sorprendió (2-6, 6-4, 7-6) a la ucraniana Elina Svitolina, cuarta cabeza de serie, tras un partido increíble en el que perdió el primer parcial y estuvo 5-1 abajo en el tercero, salvando seis pelotas de partido antes de sentenciar en su única opción en la 'muerte súbita'.

Además, la checa Petra Kvitova, triple campeona en la Caja Mágica, avanzó tras el abandono de su compatriota Marie Bouzkova para tener un interesante duelo con la alemana Angelique Kerber, y también lo hicieron la defensora del título, la neerlandesa Kike Bertens, que pudo con la joven andorrana Victoria Jiménez (6-4, 6-0), número dos del mundo junior, la número uno del mundo, la australiana Ashleigh Barty, que arrolló a la estadounidense Shelby Rogers (6-2, 6-1), y la polaca Iga Swiatek, actual campeona de Roland Garros, que se deshizo de la americana Alison Riske (6-1, 6-1).