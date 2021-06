Muguruza comienza la temporada en hierba con una sólida victoria en Berlín

Garbine Muguruza of Spain playing doubles with Andrea Petkovic at the 2021 bett1open WTA 500 tennis tournament

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza estrenó su temporada en hierba con una sólida victoria ante la rumana Sorana Cirstea por 6-3, 6-2 en hora y 20 minutos en la primera ronda del torneo de Berlín, puntuable para la WTA.

Sin jugar desde su temprana eliminación en Roland Garros, la de Caracas, sexta cabeza de serie en la capital alemana, rayó a buen nivel en su primer partido en una superficie en la que sabe moverse como demuestra su título en 2017 en Wimbledon.

La exnúmero uno del mundo basó su victoria en su servicio, sobre todo cuando pudo conectar primeros, perdiendo solamente seis puntos, aunque por el camino se dejó dos 'breaks', ambos en una segunda manga que ya tenía aparentemente controlado.

En cambio, la primera fue mucho algo igualada y Cirstea pudo ir por delante en el marcador. Sin embargo, con 3-2 a su favor, Muguruza se llevó ocho juegos consecutivos para adjudicársela y ponerse ya con un claro 4-0 en la segunda que no desperdició para meterse en una segunda ronda donde se medirá a la kazaja Elena Rybakina.

"Me he encontrado mejor que en tierra, sigo arrastrando algunas cosas, y las que aparecerán por la hierba, pero me he encontrado bien, y contenta por haber ganado. He tenido que hacer un 'reset' mental porque en tierra siempre me ha ido bien y este año me he encontrado fuera de juego, pero he hecho como una limpieza, de pasar página y mirar hacia delante y no quedarme con los últimos partidos", señaló Muguruza tras el encuentro en declaraciones facilitadas por su departamento de prensa.

Sobre el partido, celebró que el saque le funcionase. "Lo he estado trabajando mucho especialmente para hierba y creo que ha marcado el partido, así que contenta. El 'break' del primer set ha sido clave para tomar el control del partido", reconoció.