Muguruza y un dobles olímpico con Nadal: "Se va a intentar"

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Garbiñe Muguruza ultima su preparación para el Mutua Madrid Open, donde se siente "como en casa" y además habrá público pese a las restricciones por la pandemia de coronavirus, en una temporada que marcha muy bien y que tiene unos Juegos Olímpicos en el horizonte, donde le gustaría hacer dobles con Rafa Nadal.

"Es una posibilidad desde luego, hay que ver cómo se organiza, es complicado, pero está claro que a mí me haría especial ilusión jugar con él y se va a intentar", dijo este sábado como embajadora del encuentro 'Garbiñe: soñar en grande' organizado por Caser Seguros.

La exnúmero uno del mundo fue preguntada por esa dupla de la que ya hace tiempo se habla pero que aún no está formada. De hecho, para la de Caracas la incertidumbre sigue estando sobre los Juegos. "Un poco de incertidumbre, de cómo va a ser, el ambiente, el público. Es un año diferente pero de momento siguen adelante que es lo más importante", afirmó.

Muguruza estará en el Mutua Madrid Open la próxima semana, un torneo especial. "Siempre he soñado en grande, clave de mi éxito. Es la mejor motivación y hay que aspirar al máximo. Un torneo súper importante donde me siento como en casa. He llegado con un poco más de tiempo para adaptarme mejor", dijo.

"Va a haber público, un 40% que ya es mucho. El público da la sensación de competición", añadió, como avance importante para que el deporte recupere a su afición. En cuanto al torneo, 'Garbi' ve mucha igualdad. "Hay muchas chicas jugando muy bien, está todo muy igualado", apuntó.

"Está siendo una gran temporada, trabajando bien, en la buena dirección, hemos jugado muchos partidos. Roland Garros es 'él' torneo, con muchas ganas de hacerlo bien", añadió sobre su año, dentro de una carrera en la que encuentra "estabilidad", después "de aprender a manejar las emociones, madurar como tenista".