Muguruza: "Era una primera ronda difícil, pero he hecho un partido sólido"

Tenis/Roma.- Muguruza: "Era una primera ronda difícil, pero he hecho un partido

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza realizó un balance positivo tras su debut en el torneo de Roma tras imponerse con autoridad a la estadounidense Sloane Stephens (6-3 y 6-3) y aseguró que fue una primera ronda "difícil" a la que se sobrepuso en un "partido sólido".

"Era una primera ronda muy difícil pero he hecho un partido acertado y sólido. Estoy contenta con mi nivel de este martes, es el tercer partido que he podido jugar en mucho tiempo", manifestó Muguruza, que pudo quitarse la espina del US Open tras caer eliminada en segunda ronda.

"Había entrenando en (pista) dura todo el rato y antes del US Open tuve que parar por el pie y decidí ir en el último minuto. Aquí he tenido un poco más de tiempo, y me siento un poco más preparada", reconoció la tenista hispano-venezolana.

Además, Muguruza fue preguntada por su próximo rival, la estadounidense Coco Gauff. "Va a ser un buen partido. No hemos jugado nunca así que va a ser interesante. Ella está en un buen momento, ganando partidos, jugando bien así que me apetece jugar contra ella", dijo.

Por último, Muguruza comentó que no deja de ser "raro" que no haya público en este regreso del tenis tras la pandemia. "Los aficionados aquí en Roma son muy alegres y ruidosos. El haber jugado en Nueva York en similares ya venía mentalizada. Pero se echa de menos ese calor", sentenció.