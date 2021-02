Muguruza: "Estoy contenta de haber jugado bien contra alguien que no conocía"

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza se mostró "contenta" por su victoria de este miércoles en la segunda ronda del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, y por "haber jugado bien" contra la rusa Liudmila Samsonova, a la que no conocía.

"Hizo calor, un típico día de verano en Melbourne, y fueron unas condiciones más difíciles, pero estoy contenta de haber jugado bien contra alguien quien no conocía. A veces es difícil afrontar partidos así, pero una vez que hemos jugado un poco el primer set he sabido leer su juego y ya me he puesto por delante y todo ha ido mejor", señaló Muguruza tras el encuentro en declaraciones facilitadas por su departamento de prensa.

La de Caracas dejó claro que no le había "afectado" jugar dos días seguidos. "Tuve un día libre tras la final del domingo y no es nada nuevo tener que jugar dos días seguidos en un 'Grand Slam'. Me lo estoy tomando como un torneo normal. Ahora entro en modo de que tengo un día de recuperación para prepararme para el siguiente partido, y sin más, adaptándome a lo que viene", admitió.

La finalista del año pasado intentó "fallar menos", pero recordó que hasta el momento ha jugado con rivales "muy agresivas que pueden hacer un punto y fallar mucho". "Pero sí que estoy contenta poder mantener los errores no forzados bajos", remarcó la doble campeona de 'Grand Slam'.

Camino de octavos se medirá con la kazaja Zarina Diyas con la que tuvo el año pasado "un partido muy duro y físicamente exigente" en Shenzhen (China). "Espero un partido difícil y ella viene de ganar dos partidos así que sin dunda estará con ganas", sentenció.