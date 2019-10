Muguruza: "Estoy contenta de que se haya puesto fin a la temporada"

Publicado 30/10/2019 21:05:54 CET

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Garbiñe Muguruza admitió este miércoles que está "contenta de que se haya puesto fin" a su "temporada difícil", durante la cual ha bajado muchas posiciones en el ranking de la WTA, ha sido eliminada en varias primeras rondas y ha acusado problemas de lesiones.

"Ha sido una temporada difícil. Ha pasado de todo un poco, pero contenta de que se haya puesto fin. Ahora empieza una nueva temporada, una nueva ambición, una frescura necesaria... en eso estoy pensando", reflexionó Muguruza durante un evento organizado por la compañía aseguradora Caser en la Gran Vía de Bilbao.

Así, la hispano-venezolana se enfrentó en el juego de la pelota vasca a dos jóvenes pelotaris del programa de Deporte Escolar, impulsado por la Diputación de Bizkaia, con el objetivo de impulsar la cultura y el deporte vasco entre las nuevas generaciones.

Muguruza, embajadora de Caser, reiteró que precisa un entorno plenamente a su gusto para rendir mejor en 2020. "No soy nada sin un equipo bueno, ni yo ni nadie, y tengo que hacerme un grupo de gente profesional y empezar a trabajar para volver a estar lo más arriba", dijo.

"Mi objetivo es siempre estar lo más alto posible; sobre todo, cuando ya has llegado a lo más alto, siempre quieres volver. Pero de momento tengo que firmar poco a poco a mi equipo más cercano", comentó Muguruza antes de valorar su opción de estar en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio.

"Es una cita muy especial, me encantaría formar parte de ella", señaló, aunque sin 'mojarse' sobre quién portará la bandera en la ceremonia inaugural. "Hay tantos deportistas y gente que tiene muchos logros olímpicos... Al final, decidirán los que tengan que decidir. Yo creo que los logros olímpicos cuentan mucho a la hora de decidir, pero no me meto ahí", zanjó al respecto.