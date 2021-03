Muguruza: "Mi físico no estuvo a la altura"

Garbine Muguruza of Spain reacts to winning the final of the 2021 Dubai Duty Free Tennis Championships WTA 1000 tournament

La tenista española Garbiñe Muguruza ha asegurado que su físico "no estuvo a la altura" esta madrugada en la derrota ante la canadiense Bianca Andreescu (3-6, 6-3, 6-2) en octavos de final del torneo de Miami (Estados Unidos), aunque considera, a pesar de todo, que este está siendo su "mejor comienzo de año".

"Creo que fue un partido muy ajustado y muy físico. Tuve oportunidades de ponerme por delante, especialmente en el segundo set, y no las convertí. Sentí que mi físico no estuvo a la altura hoy, no me pude recuperar bien del partido de ayer", reconoció tras el partido.

La número 13 del mundo derrotó en tercera ronda a la rusa Anna Kalinskaya (4-6, 6-3, 6-4) en un exigente partido, y menos de 24 horas después ha tenido que afrontar el duelo ante la número nueve del ranking WTA.

A pesar de todo, Muguruza, campeona este año en Dubai y finalista en el Yarra Valley Classic de Melbourne (Australia) y en Doha (Catar), afirmó que en 2021 está viviendo su mejor arranque de temporada. "Ha sido mi mejor comienzo de año. Ahora es un poco duro, pero estoy contenta con cómo estoy jugando y tengo ganas de seguir", subrayó.

"Hoy me ha faltado energía, Andreescu es una jugadora que juega muy rápido. Hoy he arrastrado la acumulación de partidos y no he estado al nivel, pero sé que he de seguir en esta línea", concluyó.