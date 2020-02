Muguruza hace balance del Abierto de Australia: "Creo que estoy en un buen proceso"

Publicado 01/02/2020 16:18:56 CET

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Garbiñe Muguruza ha admitido estar "en un buen proceso" gracias a su buena actuación en el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, pese a caer este sábado en la final por 4-6, 6-2 y 6-2 contra la joven estadounidense Sofia Kenin.

"Creo que estoy en un buen proceso. Creo que sentí mi juego mucho mejor que antes. Creo que tengo que seguir así, seguir trabajando físicamente. Estos eventos son realmente largos, por lo que debes estar fuerte", ha comentado Muguruza en la sala de prensa del Rod Laver Arena.

"He de seguir mejorando y pudiendo llegar lejos en los torneos porque entonces es cuando te enfrentas a estas mejores jugadoras. Tengo una buena idea de hacia dónde debe ir mi juego, qué tengo que mejorar. Estas son las situaciones que realmente te dan información", ha añadido al respecto, en declaraciones facilitadas por su equipo de prensa.

Además, la hispano-venezolana ha reconocido como crucial el quinto juego del tercer set, con un 0-40 que malgastó. "Sí, fue un momento muy importante del partido. Creo que ella encontró muy, muy buenos tiros durante el partido. Especialmente en los momentos importantes, creo que ella salió con muchos puntos ganadores y golpeó muy bien la pelota", ha argumentado.

"No estoy muy contenta con mi actuación. Creo que hoy tendría que haber jugado mejor porque ella lo hizo a un gran nivel. Creo que en los momentos importantes no encontré mis golpes. Creo que ella encontró los suyos, yo no. Fallé un poco por falta de energía después de tantos partidos", ha subrayado Muguruza.

"Físicamente fue una dura batalla. Ahora es un momento difícil. Es difícil estar contenta, aunque ha sido un torneo increíble. Pierdes una final, pero tienes que llegar a la final para poder ganar o perder. Y, creo que ella jugó muy bien", ha reiterado la jugadora nacida en Caracas.

Mientras, ha detallado sus momentos de emoción en la entrega de trofeos. "Bueno, estaba aguantando mucho. Tener que hablar en un momento en el que simplemente pierdes un partido es difícil. Intento tener una buena perspectiva y no ser demasiado dramática. Vale, perdiste el partido. Pero, oye, estoy aquí. Me di la oportunidad de estar en una final. Te das cuenta de eso y te calmas un poco", ha indicado.

Más tarde, ha opinado sobre su joven adversaria. "Creo que la forma en que manejó los puntos de quiebre y los puntos del juego, ese tipo de momentos, creo que ahí salió ganando, lo cual es un momento difícil. Creo que ella jugó muy bien. Es su primera final de 'Grand Slam' y lo hizo muy bien", ha señalado acerca de Kenin.

UNA FINAL "MUY DIFERENTE" A LAS ANTERIORES

A Muguruza también le han preguntado similitudes o diferencias con sus tres anteriores finales de 'Grand Slam'. "Muy diferente. Como todos las jugadoras, estás nerviosa porque es un partido muy importante. Me sentí bastante bien antes del partido, con ganas de salir ya", ha explicado.

"Me gusta mucho la pista central. El público también es genial. Pero sentí que mi cuerpo estaba ya pasando factura de estas dos semanas, eso seguro", ha afirmado la hispano-venezolana, que luego ha sido cuestionada por su retorno a los partidos de mayor enjundia.

"¿Estoy de vuelta? Hum... ok. Si la gente lo ve porque estoy en una final de 'Grand Slam', tiene sentido. Pero siento que he jugado muchos torneos. Estaba en el Tour, chicos. No desaparecí, yo estaba ahí. No llegué a las rondas finales, pero estaba. Feliz, es un buen comienzo de año, eso seguro", ha aseverado.

"Creo que en pista dura todo se iguala. Tienes menos posibilidades de usar la pista para obtener una ventaja. La pista de tierra batida y la hierba te dan un poco más de cosas. Pero definitivamente estoy feliz de verme jugando una final en pista dura", ha declarado.

"No pienso en absoluto en los años anteriores, ni siquiera en lo bueno o en lo malo. Siento como que... ¿para qué? Saqué lo mejor de eso, bueno o malo. Acabo de comenzar un nuevo año. Tengo un nuevo equipo y eso es lo que soy ahora", ha espetado.

"Es un gran comienzo de año, seguro. Me dará mucha información sobre dónde estoy ahora. No pienso todo el tiempo en la consistencia. Es algo muy importante, pero solo voy torneo a torneo intentando ver hasta donde puedo llegar. Me siento muy motivada también en los 'Grand Slams' porque ahí es donde te emocionas mucho", ha proseguido en su conferencia.

"No analizo demasiado. Realmente, es un comienzo del año. El primer día estaba casi en el vestuario. Perdí el primer set, como en 10 minutos o así. También tengo que no ser tan mala conmigo misma y valorar que valió la pena", ha manifestado justo antes de mostrarse crítica con cierto sector de la prensa.

"Solo me lo estoy tomando con calma después de estos dos años. Tengo que decir que los medios de comunicación han sido duros conmigo. No leo muchas cosas, pero realmente sentí que la gente... Bueno hoy la gente dirá cosas muy buenas sobre mí y la próxima semana cosas malas si pierdo. Me encuentro menos emocionada, menos entusiasmada con cómo funcionan las cosas", ha concluido Muguruza.