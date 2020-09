Muguruza: "He venido a Nueva York como un test, para saber dónde estoy"

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Garbiñe Muguruza lamentó su eliminación este jueves en segunda ronda del US Open, pero explicó que su viaje a Nueva York fue 'in extremis' pendiente de un "problema en el pie", por lo que el 'grande' estadounidense era "un test" para probarse.

"Espero sentirme para preparada en los siguientes citas. Decidí venir 2 días antes tras el problema en el pie y lo verdad que he notado esa falta de preparación y espero trabajar bien duro para que en arcilla tenga un resultado mejor", dijo tras su derrota.

La hispano-venezolana cedió (7-5, 6-3) ante la búlgara Tsvetana Pironkova, en otra mala experiencia en Nueva York tras la cual confía en llegar mejor a Roland Garros. "Ahora espero hacer una planificación para una superficie para llegar lo mejor posible a Roland Garros. Toca hacer un pequeño resumen de estos dos partidos y mirar hacia adelante, así es el tenis", afirmó.

Muguruza reconoció su intención de probarse en su regreso a las pistas tras el parón por el coronavirus y topó con una dura Pironkova. "Ha sido un poco partido-trampa. Nunca habíamos jugado. Ella jugó muy bien hoy y es cierto que yo le he ayudado", dijo.

"Sabía que al venir aquí tenía el riesgo de no sentirme tan preparada como me hubiera gustado, sin partidos anteriores, hoy lo he notado. He venido aquí como un test, para ver dónde estoy, y cómo me siento", añadió, pensando ya en Roma y en su adaptación a la tierra de cara al Abierto francés.