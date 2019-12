Muguruza: "Mi ilusión sigue intacta, sé lo que se siente arriba y quiero estar ahí"

Publicado 25/12/2019 10:04:57 CET

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza ha asegurado que su ilusión sigue "intacta" ante de afrontar la nueva temporada, ya que sabe lo se siente estando "arriba" y quiere encontrarse "siempre" en esa posición, después de un año difícil que espera dejar atrás volviendo a trabajar con Conchita Martínez.

"Hay muchas jugadoras nuevas y estar a un nivel tan alto durante tanto tiempo es muy complicado. No puedes bajar ni medio escalón porque enseguida, al ser un nivel tan alto, un mal partido... Son muchos detalles que hay que cuidar todo el tiempo. Eso es un reto", explicó Muguruza en una entrevista concedida a Europa Press.

"Es imposible pensar que somos máquinas", subrayó la jugadora de Caracas, que llegó a ser número uno mundial en 2017 y que tiene dos 'grandes', Roland Garros y Wimbledon, en su haber. Sin embargo, en la última temporada solo levantó un título, en Monterrey, y cayó hasta la posición 35 del ranking mundial.

Muguruza pide no olvidar que muchas de las tenistas son "casi adolescentes, jóvenes veinteañeras que están a la vista de todo el mundo, de los que todo el mundo opina". "Estamos muy desnudas y hay que tener mucha fortaleza para no decaer en los momentos malos, sobre todo en un deporte individual, e intentar salir de ellos siendo positiva. La clave de una buena carrera es lidiar con los momentos buenos y malos. Ni puedes caerte mucho en lo malo ni tampoco puedes perderte en el éxito", valoró.

La número uno española recalcó que su "ilusión sigue intacta" para tratar de recuperar su mejor nivel. "Me gusta mucho lo que hago, sé lo que se siente al estar arriba y siempre quiero estar ahí", añadió, reconociendo que le "ilusiona volver con Conchita", con la que ya trabajó en el pasado.

"Empezamos un año de cero y como cada año tenemos las pilas cargadas e ilusión por volver a estar arriba. Conchita y yo nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, hemos compartido momentos bonitos, también como capitana de Copa Federación. Estamos ilusionadas", reiteró.

LOS JUEGOS OLÍMPICOS Y LA COPA FEDERACIÓN, OBJETIVOS EN EL HORIZONTE

El primer objetivo que se han planteado es "trabajar bien e ir poco a poco recuperando el nivel". "Es un proceso largo y no hay ningún secreto. Se trata de ir avanzando. El año que viene hay 'Grand Slams', hay Juegos Olímpicos, hay de todo, así que intentaré llegar lejos en todos. No hay ninguno que me haga más ilusión de otro, quizá los Juegos porque son cada cuatro años", desgranó.

"Una medalla olímpica sería, uf... Ir a los Juegos es muy diferente a todo. Estás rodeada de atletas en la Villa Olímpica y se vive una sensación muy bonita. Es muy especial, se vive un espíritu muy diferente a un simple torneo de tenis. Allí son todos los deportes", recordó.

A nivel colectivo, Muguruza alabó el "increíble" triunfo del equipo masculino en la Copa Davis y subrayó que "la Copa Federación también es una competición muy bonita". "Siempre he estado encantada de jugarla. Se vive mucha tensión, pero también una complicidad muy divertida con las compañeras. Ojalá que la ganemos algún día. Es muy difícil porque el nivel es altísimo", dijo.

Por último, la tenista también explicó cómo fue se aventura en el Kilimanjaro, la montaña más alta de África que escaló en noviembre. "Surgió porque me apetece hacer cosas de aventura. Siempre me han gustado las emociones fuertes y la adrenalina. Quería retarme a hacer algo diferente y me animé a subir el Kilimanjaro, sin más. No tenía nada que ver con el tenis. Me puso en situaciones muy nuevas. Nunca había hecho nada parecido y me ha gustado haber conseguido el reto. Me sentí bien por ello", rememoró.