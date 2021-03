Muguruza: "No me he sentido muy bien en pista"

Garbine Muguruza of Spain talks to the media after reaching the semi-final of the 2021 Qatar Total Open WTA 500 tournament

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Garbiñe Muguruza ha reconocido que "no" se ha sentido "muy bien en pista" en su debut con victoria de este lunes en el torneo de Dubái, de categoría WTA 1.000, ante la rumana Irina Begu (6-3, 7-5), aunque cree que con el "esfuerzo" realizado para adaptarse a las nuevas condiciones ha "entrado en el torneo".

"La verdad es que tenísticamente no he sentido muy bien hoy en pista, porque vengo de un torneo en el que las bolas son diferentes, las pistas son nuevas y más rugosas porque las hicieron nuevas para la previa del Abierto de Australia, hace más frío... Llegué ayer y no pude entrenar, y hoy he tenido que salir a jugar con lo que tenía", declaró en rueda de prensa tras su triunfo.

En este sentido, la tenista nacida en Caracas reconoció que el encuentro fue "un reto". "Las condiciones entre los dos torneos son muy diferentes. Pero estoy contenta de haber podido hacer los ajustes y que luché la forma que lo hice jugando con una rival que venía de la previa habiendo jugado dos partidos ya en estas pistas", indicó.

"He hecho más errores no forzados y no le he dado importancia, porque en lo que estaba pensando era en que lo importante era la mentalidad; si estás fuerte, puedes sacar el partido. Así que estoy contenta de haber hecho ese esfuerzo y de sentir que ahora he entrado en el torneo", concluyó.