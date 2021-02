Muguruza: "No me siento favorita para el Abierto de Australia"

06 February 2021, Australia, Melbourne: Spanish tennis player Garbine Muguruza in action against Czech Marketa Vondrousova during their women's singles quarter finals tennis match of the Yarra Valley Classic tournament at Melbourne Park. Photo: Patrick Ha

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Garbiñe Muguruza ha asegurado que a pesar de alcanzar la final del Yarra Valley Classic, de categoría WTA 500 y que se está disputando en Melbourne (Australia), "no" se siente "favorita para el Abierto de Australia", primer 'Grand Slam' de la temporada y que comienza la próxima semana.

"No me siento favorita para el Abierto de Australia. Ahora estoy jugando un torneo en el que estoy jugando bien. Es curioso cómo es el tenis, porque aunque esté jugando bien un torneo no quiere decir que mágicamente la semana que viene todo va a salir igual de bien. Son torneos diferentes. Favorita, no", declaró en rueda de prensa tras el partido.

La española nacida en Caracas venció este sábado con autoridad a la checa Marketa Vondrouska (6-1, 6-0), y buscará este domingo el título ante la número uno del mundo, la australiana Ashleigh Barty. "La verdad es que este partido ha sido realmente bueno, quizá el mejor que he jugado en este torneo. Me he encontrado muy bien y dominando todo el tiempo", reconoció.

"Tenía muy claro cómo jugar y ejecutar, así que la verdad que en días así es muy bonito jugar al tenis. Pero no siempre es así, realmente se dan poquísimos partidos tan cortos y en los que yo me haya sentido tan bien en toda muy carrera. Estoy muy contenta por cómo ha ido", subrayó.

Ahora le espera "una muy buena final para jugar". Jugar con la número depara un partido divertido. Estoy ilusionada porque es una final ante una gran rival. Hemos jugado bastantes veces, no es nueva. Todos los partidos siempre han sido difíciles e intentaré prepararme lo mejor posible", manifestó.

"Estoy jugando bien, he entrenado duro y bien y estoy contenta de que me esté saliendo lo que he trabajado. Estoy jugando todos los partidos posibles e intentando acumular esa confianza que cuesta conseguir. Hay chicas por delante de mí en el ranking, ellas son favoritas", repitió sobre las aspiraciones en el próximo 'grande' oceánico.