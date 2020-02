Muguruza se queda sin semifinales en Dubai

Publicado 20/02/2020 16:14:56 CET

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza no pudo alcanzar las semifinales del torneo de Dubai, de categoría Premier de la WTA y que se disputa sobre pista dura, después de perder este jueves ante la estadiunidense Jennifer Brady en tres sets por 6-7(5), 6-3, 6-4.

La finalista del pasado Abierto de Australia se vio sorprendida por la americana, 52 del mundo y que se había clasificado al cuadro principal a través de la fase previa, en un partido en el que tras ganar el primer parcial ya no pudo romper nunca más el saque de su rival.

Al principio, en cambio, no parecía que fuese así y fue la doble campeona de 'Grand Slam' la que pudo romper en primer lugar, pero no aprovechó ninguna de las cuatro bolas de rotura de las que gozó. En cambio, Brady no perdonó su oportunidad y llegó a tener 5-3 y saque para sentenciar la manga.

Pero ahí aguantó bien la exnúmero uno del mundo, que logró recuperar el servicio para igualar un set que se terminó por decidir en un 'tie-break' que le fue favorable (7/5). Sin embargo, la estadounidense ya no dejó demasiadas opciones y pudo remontar hacia las semifinales gracias a su mayor firmeza con el saque.

Muguruza llegó a llevar la iniciativa en el marcador en el segundo parcial, pero se quedó 'clavada' con 3-2 a su favor. Desperdició entonces un 30-40 y su rival le endosó cuatro juegos consecutivos, con dos 'breaks', para llevar el partido a un tercer y definitivo parcial, muy igualado y donde la hispano-venezolana desperdició un 0-40 vital en el tercer juego y luego no pudo mantener su saque con 5-4 en contra para despedirse del torneo.

"Esperaba un partido difícil porque sabía que ella está jugando muy bien y creo que la altitud se adapta mejora su estilo de juego con el saque 'liftado'. Además, creo que ahora tiene confianza y sus golpes están entrándole, tiene un muy buen servicio y su pelota es bastante dura", comentó la de Caracas tras el partido.

La 16 del mundo lamentó no haber aprovechado sus "muchas oportunidades". "Cada vez que tenía una, ella jugaba bien, sirviendo a lo grande y ganando", recalcó una Muguruza satisfecha de ser más regular. "Sólo quiero jugar partidos y partidos. Me doy cuenta que estoy ganando, pero realmente no es algo en lo que me concentre especialmente", añadió.