Tenis/US Open.- Garbiñe Muguruza supera de menos a más su estreno en el US Open

Tenis/US Open.- Garbiñe Muguruza supera de menos a más su estreno en el US Open - Rob Prange / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza superó este martes su estreno en el US Open, segundo 'Grand Slam' de la temporada que se disputa en Nueva York, después de derrotar por un doble 6-4 a la japonesa Nao Hibino, en un partido en el que supo sobreponerse a un mal inicio.

La exnúmero uno del mundo, finalista esta temporada en el Abierto de Australia, volvía a las pistas después de casi siete meses y no acusó la falta de actividad, salvo al comienzo del duelo, donde se mostró más errática y le dio ventaja a su rival, 78 del mundo y no había superado la previa del torneo de Cincinnati, del que se ausentó la doble ganadora de 'Grand Slam' por una lesión en el tobillo que pareció no importunarle.

La pupila de Conchita Martínez tiró una vez más de su tradicional juego agresivo (22 ganadores y 23 errores no forzados) para tratar de dominar a la asiática, a la que había derrotado sin ceder ningún set en sus dos anteriores encuentros, en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016 y en el torneo de Doha del mismo año. Sus golpes desde el fondo le sirvieron a Muguruza para, primero, remontar un marcador adverso y, posteriormente, controlar sin excesivos problemas el partido.

Y es que las cosas no comenzaron nada bien para la de Caracas, que perdió su primer y único saque de todo el partido y se vio con un peligroso 4-1 abajo. Sin embargo, lejos de precipitarse, afinó sus golpes y comenzó a meter más ganadores y a incomodar a una Hibino que no volvió a ganar ningún juego más en el primer set.

La hispano-venezolana no desaprovechó su mejoría y no se relajó para alargar su dominio en la pista, que se completó con un parcial de siete juegos seguidos que le permitieron ponerse ya por delante en el segundo parcial (2-0). A partir de ahí, continuó sin dar concesiones con su saque, pese a que le costó conectar primeros, y haciendo mucho daño desde el fondo de la pista para firmar su primera victoria en Nueva York.