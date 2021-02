Muguruza: "Tengo que seguir siendo humilde y no pensar más allá"

02 February 2021, Australia, Melbourne: Spanish tennis player Garbine Muguruza in action against Belgian Alison Van Uytvanck during their women's singles tennis match in the second round of the Yarra Valley Classic tournament at Melbourne Park. Photo: Pat

02 February 2021, Australia, Melbourne: Spanish tennis player Garbine Muguruza in action against Belgian Alison Van Uytvanck during their women's singles tennis match in the second round of the Yarra Valley Classic tournament at Melbourne Park. Photo: Pat - Patrick Hamilton/BELGA/dpa

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Garbiñe Muguruza ha apelado a "seguir siendo humilde" tras alcanzar las semifinales del Yarra Valley Classic, de categoría WTA 500 y que se disputa en Melbourne (Australia), después de superar este viernes a la estadounidense Sofia Kenin (6-2, 6-2), y ha reconocido que no piensa "más allá" y que se concentra en jugar bien este torneo para llegar en plena forma al Abierto de Australia.

"Me da la certeza de que estoy haciendo bien las cosas y que hemos trabajado bien. ¿Si me ayuda para el Open de Australia? No lo sé, yo quiero pensar en el partido de mañana e ir viendo. He de seguir siendo humilde y salir a jugar sabiendo que todas están con mucha confianza", declaró en rueda de prensa tras el encuentro.

En este sentido, la española nacida en Caracas explicó que todavía no piensa en el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada y que comienza la próxima semana en la localidad australiana. "No estoy pensando más allá, solo en mañana, porque no sabemos cuántos torneos vamos a jugar este año. Me tomo todos los partidos muy en serio y voy paso a paso", subrayó.

Por otra parte, se mostró "contenta" con "el nivel" al que está jugando, que le ha permitido este viernes sorprender a la número cuatro del mundo. "Si se trabaja bien siempre se puede jugar a un nivel alto. Venía preparada para jugar contra ellas. Sí he jugado bien, me he adelantado en los dos sets y eso te da tranquilidad", apuntó.

"Tenía muchas ganas de jugar este partido, me apetecía volver a jugar con ella. Tenía esa espina clavada, así que estoy contenta de haber ganado esta vez y de cómo lo hecho", concluyó Muguruza, que buscará un puesto en la final del torneo oceánico ante la checa Marketa Vondrousova.