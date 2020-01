Muguruza: "Este tipo de partidos me valdrán para el resto del año"

Publicado 15/01/2020 10:33:52 CET

Tenis.- Garbiñe Muguruza: "Nunca me di por vencida, este tipo de partidos me van

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza celebró no haberse dado "nunca por vencida" para sacar adelante su duelo en el torneo de Hobart (Australia) ante la tunecina Ons Jabeur, ante la que salvó una bola de partido, y reconoció que encuentros así le valdrán "para el resto del año".

"Este tipo de partidos me van a valer, no sólo para el Open de Australia sino para el resto del año. Tienes una bola de partido en contra y la situación es muy dura, pero estás aguantando y acabas ganando y es una sensación muy gratificante independientemente que tengamos Australia semana que viene o no", señaló Muguruza en declaraciones facilitadas por su departamento de prensa.

La de Caracas insistió en que fue "un partido muy duro". "Creo que ella ha jugado muy relajada y realmente increíble. Cuando tu rival está jugando tan bien no te queda más que aguantar, resistir en el partido y ser paciente. Tiene este estilo agresivo y tiene mucho talento, así que no te puedes fiar nunca por el hecho de que venga de la previa, siempre tienes que estar preparada para lo que pueda ocurrir", admitió.

"Ella tuvo un punto de partido, pero nunca me di por vencida y al final mereció la pena porque la victoria esta vez cayó de mi lado, pero sobre todo estoy muy contenta con el espíritu de lucha que he tenido hasta el final", añadió la segunda cabeza de serie del torneo.